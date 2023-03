Tinder permet d’utiliser des pronoms non genrés et des types de relations non-monogames

Tinder permet de préciser des types de relations diverses recherchées. L'application permet aussi de définir plusieurs pronoms dans son profil.

Tinder a annoncé cette semaine que ses utilisateurs peuvent désormais ajouter le type de relation recherché et les pronoms à leur profil. Par exemple, vous pouvez spécifier que vous chercher une relation monogame ou non-monogame (ou que vous ne savez pas trop) et renseigner le pronom de genre de votre choix. Ces deux nouvelles fonctionnalités sont empruntées de Hinge, qui appartient à la même société mère, qui avait ajouté ces options de profil l’année dernière.

Tinder permet de préciser des types de relations diverses recherchées

Les nouvelles options de type de relation souhaitée sont les bienvenues alors que l’intérêt pour ce genre de recherche ne fait que croître, qu’il s’agisse de monogamie, non-monogamie éthique, relative ouverte, polyamoureuse ou “ouvert à l’exploration”. L’entreprise met en avant une étude réalisée auprès de 4 000 participants âgés de 18 à 25 ans qui montre que 41 % d’entre eux sont ouverts ou recherchent des expériences non-monogames. Parmi ceux-ci, les relations ouvertes (36 %) et polyamoureuses hiérarchiques (26 %) comptent parmi les choix les plus populaires. Un sondage montrait par ailleurs que 73 % des jeunes célibataires cherchent quelqu’un qui sait ce qu’il veut. La plupart d’entre eux n’ont pas envie de perdre du temps avec un partenaire potentiel qui a des intentions incompatibles.

L’application permet aussi de définir plusieurs pronoms dans son profil

De la même manière, l’ajout des pronoms dans Tinder peut être lié à un sondage révélant que 33 % des jeunes adultes estiment que leur sexualité est devenue plus variable ces trois dernières années, tandis que 29 % estiment que leur identité de genre est plus souple. De plus, l’entreprise explique que la communauté LGBTQIA+ représente la démographie connaissant la plus grande croissance. À la lumière de ces révélations, Tinder permet désormais de sélectionner jusqu’à quatre pronoms sur votre profil parmi les 15 options proposées.

Ces ajouts font suite aux objectifs de relation introduits en décembre dernier dans l’app. Cette option permet aux utilisateurs de clarifier s’ils cherchent une relation à court terme, à long terme ou peu importe. L’entreprise explique que 40 % de ses utilisateurs qui spécifient leur intention recherchent une relation à long terme et 13 % à court terme. Cela montre en tous les cas que Tinder a bien évolué depuis ses débuts et sa réputation d’app pour les coups d’un soir.

Ces nouvelles fonctionnalités surviennent aussi après des prévisions assez ternes pour la société mère de Tinder, Match Group, alors que, pour la première fois, les revenus trimestriels de l’entreprise sont en baisse. Ces options s’alignent aussi parfaitement avec la dernière campagne marketing de Tinder, “It Starts with a Swipe”, qui présente l’app comme une expérience adaptable permettant de faire des rencontres décontractées sans engagement comme, à l’opposé, de nouer des relations fortes et durables.