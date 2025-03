Vous avez aimé Running Point ? Voici 5 séries similaires à voir dès maintenant

Découvrez cinq séries exceptionnelles à regarder en streaming qui raviront les amateurs de Running Point.

Tl;dr La série Running Point de Netflix est dirigée par une femme.

Elle présente une femme prenant en charge une équipe de basket-ball professionnelle.

La série a reçu des notes et une audience solides, entraînant une deuxième saison.

Running Point : une série originale et rafraîchissante

Les séries sportives dirigées par des femmes sont rares. C’est ce qui rend la série Running Point particulièrement revigorante. L’histoire démarre sur les chapeaux de roues avec l’humour légèrement sombre de Kate Hudson dans le rôle d’Isla Gordon, qui prend en charge l’équipe de basket-ball professionnelle que possède sa famille.

Une femme à la narre dans un monde d’hommes

Malgré le fait qu’elle soit la plus compétente en basket-ball parmi ses frères, le sexisme de son père a rendu impossible pour elle de faire ses preuves dans l’industrie. Cela a naturellement conduit à un comportement autodestructeur jusqu’à ce qu’elle finisse par prendre la présidence des L.A. Waves. Elle surpasse ainsi ses frères de la manière la plus chaotique et désordonnée possible.

Une série impactante et drôle

La série est à la fois drôle et percutante, ce qui a conduit à des notes fortes et à une audience solide. En fait, « Running Point » a déjà décroché la victoire pour une deuxième saison. Ainsi, après avoir savouré Isla et les Waves, voici cinq autres séries comme « Running Point » à regarder – un mélange de séries sportives dirigées par des femmes et d’autres genres de femmes puissantes brisant les barrières.

Des suggestions de séries similaires

Si vous aimez cette série, vous pouvez jeter un œil à « GLOW », une série qui explore le côté des actrices devenant des lutteuses pour un spectacle appelé « The Gorgeous Ladies of Wrestling ». « A League of Their Own » est une autre série qui raconte la formation de la première ligue de baseball féminine. « The Marvelous Mrs. Maisel » et « The Mindy Project » sont d’autres séries qui mettent en scène des femmes brisant le plafond de verre dans des domaines qui ont historiquement été réservés aux hommes.