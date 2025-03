Le top 3 des séries Netflix à voir absolument en ce moment

Découvrez les trois meilleures émissions parmi le top 10 de Netflix que vous devriez absolument regarder dès maintenant.

Tl;dr Choix de trois meilleures séries sur Netflix.

Présentation de chaque série en détail.

Informations sur leur popularité et leur diffusion.

Le choix de séries sur Netflix peut être accablant, surtout avec l’arrivée constante de nouveaux titres. Pour faciliter votre décision, voici les trois meilleures séries actuellement sur Netflix qui valent réellement le battage médiatique.

Andrew Schulz: Life

Connu pour ses rôles comiques à la télévision et ses podcasts hilarants, Andrew Schulz se dévoile sous un nouveau jour dans sa seconde comédie spéciale Netflix, « Andrew Schulz: Life« . L’humoriste partage ses expériences de devenir père pour la première fois et d’essayer de fonder une famille avec sa femme Emma Turner. Ce spectacle filmé au Théâtre Beacon de New York est à la fois hilarant et émouvant, offrant une perspective authentique sur la paternité.

Just One Look

Si vous êtes amateur de thrillers palpitants, « Just One Look« , une adaptation du célèbre roman de Harlan Coben, est fait pour vous. Cette série captivante suit l’histoire de Greta, une femme dont la vie est bouleversée lorsqu’une vieille photo mystérieuse refait surface, laissant supposer que son mari cache un passé sombre. Le suspense est au rendez-vous dans ce thriller intense.

Running Point

« Running Point« , une comédie sportive mettant en vedette Kate Hudson, est un autre titre à ne pas manquer. Cette série, créée par Mindy Kaling, suit l’histoire d’Isla Gordon, la nouvelle présidente d’une équipe de basketball professionnelle, qui doit prouver sa valeur dans une industrie dominée par les hommes. Après son lancement, la série a rapidement atteint la première place sur Netflix et a été renouvelée pour une seconde saison.

Quel sera votre prochain choix de visionnage sur Netflix ? Ces trois séries offrent un mélange de comédie, de thriller et de drame qui saura captiver tous les types de spectateurs.