Votre smartphone Android peut “aller bien plus vite”

Comment modifier la vitesse des animations d'Android, pour avoir un téléphone qui "va plus vite", ou plus lentement.

Si vous n’êtes pas totalement satisfait de la réactivité d’Android sur votre smartphone, sachez que vous n’êtes pas nécessairement obligé(e) de changer d’appareil. Il y a de nombreuses petites opérations qu’il est possible d’effectuer pour rendre sa vélocité à votre téléphone, mais il y a une option qui peut faire accélérer les éléments lorsque vous interagissez avec. Le balayage pour revenir sur l’écran d’accueil déplacera la fenêtre plus rapidement, le balayage entre les apps sera plus fluide, etc. Il s’agit ici d’influer sur la vitesse des animations, un paramètre qu’il est possible de modifier, mais qu’Android ne vous laisse pas changer très facilement.

Comme Android Police l’explique, il faut tout d’abord activer les options développeurs, lesquelles abritent un certain nombre de paramètres cachés. Pour les non-initiés, il faut pour cela aller dans Paramètres > À propos du téléphone, puis faire défiler tout en bas de la liste et tapoter pas moins de sept fois sur la ligne “Numéro de build”. Il vous faudra peut-être vous authentifier si demandé. Ceci fait, votre téléphone vous confirmera que vous êtes désormais un développeur, même si vous n’êtes pas, à proprement parler, un développeur.

Et désormais, vous avez accès à de nouvelles options. Allez dans Paramètres > Système > Options pour les développeurs > Tracé. Dans cette section, vous devriez trouver pas moins de trois options “Échelle d’animation” : “Échelle d’animation des fenêtres”, “Échelle d’animation des transitions” et “Échelle de durée d’animation”. Tapotez sur chacune d’entre elles et passez leur valeur de x 1 à x 1,5. Plus le chiffre est bas, plus l’animation est rapide. Vous pouvez même désactiver totalement les animations, mais vous n’aimerez probablement pas le rendu à l’usage.

Chacune de ces options contrôle un type d’animation différent sur votre appareil. “Échelle d’animation des fenêtres” contrôle la vitesse des animations des fenêtres ; “Échelle d’animation des transitions” contrôle la vitesse des transitions, comme lorsque vous revenez à la page précédente ; et “Échelle de durée d’animation” pilote la vitesse globale des animations générales, comme le mouvement de la notification. N’hésitez pas à tester différentes valeurs pour voir ce qui vous convient le mieux.

Et ces options peuvent parfaitement être modifiées sur le téléphone Android d’un proche. Vous pouvez, par exemple, lorsque vous aurez l’occasion d’utiliser son téléphone, passer ses vitesses d’animation en x 10. Ainsi, lorsqu’il utilisera son téléphone, balayer entre les fenêtres, il aura l’impression que tout est ralenti. Ce qui sera effectivement le cas. Une petite blague sans conséquence.