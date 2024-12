Votre friteuse sans huile pourrait vous espionner : ce qu’il faut savoir

Un avertissement du rapport des consommateurs : votre friteuse à air pourrait espionner vos activités. Voici ce que vous devez absolument savoir pour protéger votre vie privée.

Tl;dr Les friteuses « intelligentes » peuvent demander l’accès à des données sensibles.

Les marques chinoises Xiaomi, Tencent et Aigostar sont concernées.

Il existe des moyens simples de sécuriser vos données lors de l’utilisation d’un appareil intelligent.

La montée des friteuses connectées : une menace pour vos données personnelles ?

De plus en plus présentes dans nos cuisines, les friteuses « intelligentes » sont au cœur d’un débat sur la protection des données. Selon un récent rapport de l’organisme britannique de défense des consommateurs Which?, certaines de ces friteuses demanderaient un accès à des données sensibles, sans raison apparente.

Les friteuses connectées : un danger insoupçonné

Lors de l’installation d’un nouvel appareil, il est courant de cliquer sur « Accepter » sans vérifier à quoi nous donnons accès. Selon Harry Rose, rédacteur en chef du magazine Which?, une plus grande transparence est nécessaire. « Notre recherche montre comment les fabricants de technologie intelligente et les entreprises avec lesquelles ils travaillent sont actuellement en mesure de collecter des données auprès des consommateurs, souvent sans transparence. »

Quels sont les appareils concernés ?

L’étude de Which? révèle que trois marques chinoises de friteuses connectées, Xiaomi, Tencent et Aigostar, demanderaient l’autorisation d’enregistrer l’audio des téléphones des utilisateurs lors de la configuration de leurs nouveaux appareils compatibles avec l’application. De plus, la friteuse Aigostar demanderait inutilement le sexe et la date de naissance des utilisateurs lors de l’installation, bien qu’il soit possible de contourner cette demande.

Tous les appareils testés dans le rapport, y compris les montres et les haut-parleurs intelligents, souhaitaient connaître les données de localisation précises. Which? a également signalé que les friteuses Aigostar et Xiaomi testées envoyaient des données personnelles à des serveurs en Chine, ce qui était mentionné dans la notice de confidentialité.

Si vous êtes préoccupé par la sécurité de vos données, il existe des moyens simples de les protéger lorsque vous utilisez un appareil intelligent. Sur iOS et Android, vous pouvez examiner les demandes d’autorisation avant de télécharger une application et vérifier à quoi chaque application a accès dans vos paramètres.

Il est également possible de refuser l’accès aux paramètres de localisation, à la caméra, aux enregistrements vocaux et à d’autres données lors de la configuration d’une nouvelle application, bien que cela puisse dans certains cas affecter les performances et les fonctionnalités proposées.

Face à ces enjeux, il est important de rester vigilant et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de vos données personnelles.