Volkswagen montre son robot de recharge en pleine action

Les voitures électriques sont sans aucun doute l'avenir de l'automobile. Encore faut-il adapter les solutions de recharge. Pour ce faire, il y a plusieurs options actuellement.

Les voitures électriques ont de nombreux avantages à faire valoir, c’est évident, mais elles ont aussi certains inconvénients. C’est le cas aujourd’hui de la recharge. Pour recharger la batterie, il faut brancher la voiture, ce qui ne pose pas vraiment de problème lorsque vous êtes chez vous mais la situation est différente lorsque ce n’est pas le cas… Volkswagen a une bonne idée.

Volkswagen montre ses robots de recharge électrique en pleine action

L’un des problèmes rencontrés fréquemment par les propriétaires d’un véhicule électrique, c’est le manque de chargeur dédié. Contrairement aux stations essence que l’on trouve un peu partout où que l’on soit, les stations de recharge électrique se font encore très rares. Cela signifie que les conducteurs doivent planifier leurs trajets à l’avance et espérer qu’il y a une borne disponible lorsqu’ils arrivent. Cela étant dit, Volkswagen a imaginé une solution d’un autre genre pour gérer ce genre de problèmes.

La marque a récemment publié une vidéo montrant son robot de recharge en pleine action. Ce robot n’est rien d’autre qu’une station de recharge électrique mobile. Ainsi, plutôt que les conducteurs trouvent une borne pour charger leur voiture, ceux-ci pourraient se garer n’importe où, dans la zone d’action d’un robot, évidemment, et ce dernier viendrait jusqu’à leur voiture.

Quand entreront-ils en service ?

Pour l’heure, certains parkings sont équipés de stations de recharge mais leur nombre reste très limité et il faut se garer sur la place réservée pour pouvoir recharger sa voiture. Cela étant dit, avoir un robot pour recharger votre voiture pour vous devrait assurément rendre l’opération bien plus simple et plus pratique. Et vous pourriez faire tout à fait autre chose pendant ce temps.

Selon le communiqué de Volkswagen : “Pour recharger plusieurs véhicules en même temps, le robot mobile déplace une petite remarque, essentiellement une unité de stockage d’énergie mobile, la connecte et utilise cette unité de stockage pour recharger la batterie du véhicule électrique. Dans le même temps, le robot charge d’autres véhicules électriques. Et une fois l’opération de recharge terminée, le robot récupère de manière autonome l’unité de stockage et la ramène à la station de recharge centrale.”

Pour l’heure, aucune information concernant la date de déploiement de ces robots de recharge électrique signés Volkswagen mais c’est en tous les cas une très bonne idée. À suivre !