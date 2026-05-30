Voici pourquoi le visage de Phil, du Backrooms, vous semble si familier

Le personnage de Phil, issu de l’univers des Backrooms, intrigue de nombreux internautes. Son apparence familière alimente les discussions en ligne, certains spectateurs cherchant à comprendre pourquoi ce visage semble déjà bien connu.

Tl;dr Le film « Backrooms » réunit Mark Duplass au casting.

Duplass, acteur prolifique, est aussi réalisateur et producteur.

Le succès du projet vient de l’univers viral créé par Kane Parsons.

Du web à Hollywood : l’ascension d’un phénomène

Transposer un univers né sur les forums en une production cinématographique majeure n’est pas chose courante. Pourtant, le jeune réalisateur Kane Parsons, révélé sur YouTube, l’a fait avec brio. Après avoir propulsé « The Backrooms » sous forme de courts-métrages viraux, il convainc aujourd’hui le prestigieux studio A24 de porter cet univers labyrinthique sur grand écran avec « Backrooms ». L’intrigue s’ouvre sur une porte étrange dans le sous-sol d’un magasin de meubles, prélude à des phénomènes aussi étranges qu’effrayants.

Mark Duplass, caméléon du cinéma indépendant

Dans la distribution, un visage risque d’interpeller plus d’un spectateur. En effet, Mark Duplass, qui incarne Phil dans ce nouvel opus horrifique, ne laisse jamais indifférent. Derrière ce nom se cache bien plus qu’un simple acteur : en deux décennies, il a endossé tour à tour les rôles de scénariste, producteur et réalisateur. Fait intéressant, son parcours présente quelques similitudes avec celui de Kane Parsons : tous deux ont débuté avec des formats courts avant de s’imposer dans des œuvres majeures.

Une carrière polymorphe, du cinéma à la télévision

Aux côtés de son frère Jay Duplass, il réalise ses premières armes grâce à des films comme « The Puffy Chair » ou encore « Jeff, Who Lives at Home ». Leur notoriété devient telle que même Marvel Studios envisage un temps de collaborer avec eux — proposition finalement déclinée par le duo. Si beaucoup reconnaissent surtout Duplass pour ses rôles marquants au cinéma (on pense à « Safety Not Guaranteed », « Zero Dark Thirty », ou « The One I Love »), c’est peut-être via la télévision que son visage est le plus familier : il campe Pete Eckhart dans la série comique « The League » pendant sept saisons.

Du côté des amateurs de frissons, difficile d’ignorer son implication dans la franchise Creep, où il co-écrit et interprète un personnage devenu culte auprès des fans du genre.

L’éclectisme comme marque de fabrique

Sa filmographie récente témoigne d’une grande diversité : on a pu le voir incarner Chip Black dans « The Morning Show » sur Apple TV+, mais aussi prêter sa voix à plusieurs séries animées telles que « Big Mouth ». Rappelons-le :

Duplass demeure une source d’inspiration majeure pour nombre de jeunes cinéastes.

Son engagement créatif touche autant l’écriture que la production indépendante.

Quant à « Backrooms », désormais en salles, il promet déjà de marquer les esprits par l’originalité déroutante de son univers… et par la performance inattendue, mais convaincante d’un Mark Duplass plus insaisissable que jamais.