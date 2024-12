Vipps : le premier concurrent d’Apple Pay sur iPhone

Une révolution dans l’écosystème iOS voit le jour avec l’arrivée de Vipps, un concurrent direct d’Apple Pay grâce aux nouvelles régulations européennes.

Tl;dr Vipps devient le premier service tiers à offrir le paiement sans contact sur iPhone grâce à une ouverture imposée par l’Union européenne.

Apple a été contraint de rendre son NFC accessible pour répondre aux accusations d’antitrust et offrir plus de choix aux utilisateurs.

Cette évolution promet des innovations utiles mais soulève des défis, notamment le risque de fragmentation de l’écosystème iOS.

Vipps défie Apple Pay

Le paysage des paiements mobiles sur iPhone est bouleversé par Vipps, une application norvégienne qui devient la première à proposer le paiement sans contact sur iOS. En exploitant le NFC, elle permet aux utilisateurs de payer en un simple tapotement, de réaliser des transactions en ligne et même de configurer l’application comme option de paiement par défaut. Cette innovation marque un tournant dans l’écosystème fermé d’Apple, qui jusque-là réservait cette fonctionnalité à son propre service, Apple Pay.

Un écosystème plus ouvert grâce aux régulations européennes

La disponibilité de Vipps sur iOS découle directement des engagements d’Apple envers les régulateurs européens. Sous pression, Apple a été contraint de rendre son NFC accessible à des développeurs tiers. Cette ouverture fait suite à des accusations d’antitrust, les autorités jugeant Apple Pay anti-concurrentiel. Avec iOS 18.1, Apple répond à ces demandes en autorisant des alternatives comme Vipps, inaugurant ainsi une nouvelle ère pour les utilisateurs d’iPhone en Europe.

L’impact des régulations sur l’écosystème Apple

Ces changements ne se limitent pas aux paiements. La pression européenne a déjà poussé Apple à des concessions inédites : prise en charge de RCS, possibilité de supprimer presque toutes les apps préinstallées, et désormais l’ouverture du NFC. Ces évolutions montrent qu’Apple, malgré sa philosophie historique de contrôle, est contraint d’adapter ses pratiques face à une réglementation renforcée.

Les utilisateurs au cœur de la révolution des paiements sur iPhone

L’arrivée de Vipps sur iPhone soulève des espoirs et des interrogations. Si cette ouverture peut apporter des services plus variés et pratiques, elle pourrait aussi fragmenter l’expérience utilisateur. Les plateformes de paiement ou de stockage d’identifiants risquent de ne pas être interopérables, entraînant une confusion pour les consommateurs. Cependant, c’est aussi une opportunité d’innovation, car des acteurs tiers pourraient enrichir l’utilisation quotidienne des smartphones.