Le NFC pourrait être plus rapide et totalement sans contact dans cinq ans. Le NFC Forum a dévoilé sa roadmap pour les prochaines années.

Vous pourrez peut-être bientôt payer vos achats ou vos titres de transport sans devoir toucher physiquement votre téléphone sur un terminal NFC. Le NFC Forum, qui définit les standards de la technologie, a révélé une roadmap pour les prochains axes de développement jusqu’en 2028. Apparemment, l’une priorités sera d’augmenter sa portée. À l’heure actuelle, le NFC ne fonctionne que si les deux appareils sont à 5 millimètres l’un de l’autre, mais le groupe examine actuellement des distances “quatre à six fois supérieures”.

Ceci représenterait donc environ 30 millimètres, ce qui pourrait aussi permettre des transactions plus rapides et moins d’échecs, dans la mesure où une portée plus importante signifie aussi un besoin de précision moindre pour l’alignement des antennes. De plus, le forum cherche à améliorer la spécification de recharge sans fil, de 1 à 3 W. Ceci permettra de proposer une recharge sans fil à “de nouveaux et plus petits formats”, expliquait le forum sans pour autant donner d’exemples précis.

Une autre possible capacité du NFC serait la prise en charge de plusieurs actions sur un seul tapotement. D’après les exemples fournis par le forum, il pourrait devenir possible de valider des titres de transport ou des billets de spectacle pour toute une famille avec un seul tapotement ou un seul appareil. Les smartphones avec le NFC activé pourraient aussi être en mesure de servir de point de vente. La fonction Tap to Pay d’Apple permet déjà aux possesseurs d’iPhone d’utiliser leur téléphone comme terminal de paiement, mais une telle fonction standardisée permettrait à davantage de personnes, notamment dans les pays en développement où Android est majoritaire, d’utiliser leurs appareils pour gérer les paiements de leurs entreprises et magasins.

Tous ces projets sont aujourd’hui des stades de développement divers, certains plus avancés que d’autres. Le forum n’a pas non plus de dates de lancement précises, mais ces fonctionnalités pourraient voir le jour quelque part entre deux et cinq ans.