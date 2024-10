Apple Pay est désormais compatible avec les navigateurs tiers iOS et desktop

Les services "Achetez maintenant, payez plus tard" commencent également à être disponibles sur Apple Pay.

Apple Pay célèbre son dixième anniversaire avec de nouvelles fonctionnalités

Il y a presque dix ans, Apple Pay faisait ses débuts. Pour marquer l’occasion, Apple a décidé de lancer certaines fonctionnalités qu’elle avait révélées lors de la WWDC. Ces nouveautés sont désormais disponibles pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad qui ont installé iOS 18 ou iPadOS 18.

Le service de paiement accessible sur d’autres navigateurs et ordinateurs

Apple Pay n’est plus uniquement réservé à Safari. Il est désormais possible de l’utiliser sur des navigateurs tiers sur iPhone et iPad, ainsi que sur des ordinateurs de bureau. Dans ce dernier cas, il faudra scanner un QR code avec votre iPhone ou iPad pour finaliser le paiement. Cependant, Apple précise que cette fonctionnalité n’est disponible que dans certains marchés.

Des cartes plus facilement ajoutées au portefeuille Apple

Ajouter des cartes supportées à votre portefeuille Apple sur votre iPhone est désormais plus facile que jamais. Grâce à la fonctionnalité Tap to Provision, vous pouvez simplement taper une carte NFC éligible à l’arrière de votre téléphone. Vous devrez peut-être entrer le code de sécurité manuellement. Encore une fois, Tap to Provision n’est pas disponible partout.

Support pour les services de paiement en plusieurs fois de tiers

Apple commence à prendre en charge les services d’achat maintenant, payez plus tard (BNPL) dans Apple Pay. Cela commence par l’option de payer avec Klarna aux États-Unis et au Royaume-Uni. De plus en plus d’options de paiement en plusieurs fois seront ajoutées à l’avenir, notamment Citi, Synchrony et les émetteurs Apple Pay éligibles via Fiserv aux États-Unis. Klarna sera également disponible au Canada à une date ultérieure. Rappelons qu’Apple a abandonné sa propre option de paiement différé plus tôt cette année.

Récompenses et commissions

Les utilisateurs américains d’Apple Pay peuvent désormais échanger des récompenses sur les cartes de crédit Discover éligibles lors du paiement. Le support pour les récompenses d’autres émetteurs et dans plus de pays est en cours de développement.