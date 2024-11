Ventes record pour l’iPhone 16 : Apple annonce des revenus historiques

Apple annonce des revenus record, indiquant un démarrage solide pour les ventes de l'iPhone 16.

Tl;dr Les ventes de l’iPhone 16 dépassent les prévisions.

Apple connaît une croissance record au dernier trimestre fiscal.

La technologie Apple Intelligence promet d’amplifier cette tendance.

Une performance remarquable pour l’iPhone 16

Les chiffres de vente de l’iPhone 16 annoncent un démarrage plus réussi que prévu. En effet, Apple a récemment publié les résultats financiers de son dernier trimestre fiscal affichant une hausse des ventes d’iPhone par rapport à l’année précédente. Il est clair que cette progression est en partie due au lancement de l’iPhone 16 en septembre.

Un record de ventes pour le trimestre de septembre

Malgré une mise en vente le 20 septembre, laissant ainsi à Apple une semaine seulement pour comptabiliser ces nouvelles ventes dans le trimestre, l’entreprise a déclaré un revenu de 46,2 milliards de dollars pour l’iPhone. Ce chiffre constitue un record pour le trimestre de septembre, avec une hausse de 6% par rapport à l’année précédente.

Retour à la croissance pour Apple

Plus significatif encore, ce trimestre marque un retour à la croissance pour les ventes d’iPhone. Après une baisse de 1% et 10% respectivement pour les trimestres de juin et mars, cette tendance positive est certainement à attribuer à la sortie de l’iPhone 16. Selon Luca Maestri, le directeur financier sortant d’Apple, « l’iPhone a atteint un nouveau record absolu en termes d’installation active dans tous les segments géographiques ».

L’impact de l’iPhone 16

Bien qu’Apple ne détaille pas ses ventes par produits spécifiques, il est difficile d’imaginer un afflux tardif de clients pour l’iPhone 15, alimentant ainsi le record de revenus de l’iPhone. Tim Cook, le PDG d’Apple, a déclaré à CNBC que les ventes de l’iPhone 15 étaient plus fortes que celles de l’iPhone 14 au même trimestre de l’année précédente, tout en précisant que les ventes de l’iPhone 16 étaient plus fortes que celles de l’iPhone 15 pour la même période.

Des perspectives optimistes pour Apple

Apple semble relativement optimiste quant à ses perspectives pour les fêtes, malgré une prévision de croissance de revenus à un chiffre pour le trimestre de décembre. « Nous avons la meilleure gamme de produits que nous ayons jamais eue pour les fêtes, notamment Apple Intelligence, qui marque le début d’un nouveau chapitre pour nos produits », a déclaré Cook lors de la présentation des résultats financiers d’Apple.