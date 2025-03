Valve élimine une démo de jeu malveillante diffusant un malware voleur d’informations sur Steam

Valve a récemment retiré une démo de jeu malveillante de Steam, qui diffusait un logiciel malveillant volant les informations des utilisateurs.

Tl;dr Des jeux sur Steam utilisés pour propager des malwares.

Le jeu « Sniper: Phantom’s Resolution » a infecté des PC avec un malware.

Conseils pour protéger son PC des malwares lors du téléchargement de jeux.

La menace des malwares sur Steam

Même lorsque vous téléchargez l’un des meilleurs jeux PC sur Steam, il faut rester vigilant. En effet, certains jeux peuvent être utilisés pour infecter votre PC avec des malwares. Il est essentiel d’être informé et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de votre ordinateur.

Un exemple récent : Sniper: Phantom’s Resolution

Récemment, un jeu appelé Sniper: Phantom’s Resolution a été découvert sur la boutique de Valve, distribuant un malware par le biais de sa démo. Le jeu a été retiré de Steam après que des utilisateurs ont signalé l’infection de leur PC suite au téléchargement de la démo. Les développeurs du jeu, Sierra Six Studios, avaient pourtant mis en garde les joueurs contre le téléchargement de la démo via des sites externes, insistant pour qu’ils la téléchargent directement via Steam, ce qui s’est avéré impossible, ajoutant de la suspicion autour du jeu.

Protéger son PC des malwares

Pour se protéger de ces menaces, plusieurs précautions sont à prendre. Avant de télécharger un jeu, vous devez lire les avis, regarder les notes et toujours garder en tête que si une offre semble trop belle pour être vraie, elle l’est probablement.

Évitez de télécharger des jeux et des applications à partir de sources non officielles. Même si cela peut sembler évident, il est important de le rappeler. De plus, vous devez être extrêmement prudent lors de l’installation de tout nouveau logiciel ou jeu sur votre PC.

Conclusion

Nous avons maintenant vu deux campagnes de malwares ciblant les joueurs sur Steam et il est fort probable qu’il y en aura d’autres. Cependant, si vous pratiquez une bonne hygiène en matière de cybersécurité, restez vigilant et réfléchissez avant de cliquer ou de télécharger, vous devriez pouvoir protéger votre PC de jeu et vos données.