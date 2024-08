Valorant quitte la phase bêta sur PS5 et Xbox Series X/S

Le jeu de tir tactique est disponible sur les consoles aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Japon et au Brésil.

TL;DR Valorant est maintenant disponible sur PS5 et Xbox Series X/S.

Le jeu n’offrira pas de crossplay entre PC et consoles.

Il s’agit de la première incursion de Riot sur consoles avec un jeu en direct.

Valorant débarque sur PS5 et Xbox Series X/S

Après plusieurs mois de tests bêta, le jeu tactique Valorant est désormais officiellement disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S dans certaines régions, dont les États-Unis, le Canada, l’Europe, le Japon et le Brésil.

Une expérience optimisée pour les consoles

Riot Games a travaillé à l’optimisation de l’expérience de jeu pour les consoles. Ils ont notamment introduit un nouveau mode de tir, Focus, qui ressemble au hipfire, mais avec une sensibilité réduite pour une plus grande précision. Il est important de noter qu’il n’y aura pas de support pour le crossplay entre PC et consoles pour garantir l’intégrité compétitive. Néanmoins, le joueur aura accès à tous ses cosmétiques achetés ou gagnés et il y aura une progression partagée sur toutes les plateformes.

Valorant : une première pour Riot sur console

Cette sortie marque une étape significative pour Riot. En effet, Valorant est leur premier jeu en live sur console. Jusqu’à présent, leurs autres jeux phares tels que League of Legends et Teamfight Tactics restaient exclusifs au PC.

En dépit de cela, le producteur de Valorant, Arnar Gylfason, a déclaré : « Nous pensons qu’il y a des millions de joueurs qui adoreraient jouer à Valorant, mais qui ne le peuvent pas actuellement. Nous espérons changer cela en amenant Valorant sur console. » Il semble donc que Riot ait de grands projets pour l’avenir, notamment avec l’arrivée prochaine de leur jeu de combat basé sur LoL, 2XKO, sur PlayStation et Xbox.

Cependant, il a été souligné que tous les ajouts futurs de contenu, que ce soient de nouveaux agents, des cartes, du contenu premium, ou d’autres fonctionnalités, seront appliqués uniformément sur toutes les plateformes. Cela démontre l’engagement de Riot envers l’équité au sein de leur communauté de joueurs.