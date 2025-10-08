Assassin’s Creed Mirage s’offre une parenthèse historique intense, entre paysages majestueux et intrigues personnelles, avec Valley of Memory.

Tl;dr Ubisoft enrichit Assassin’s Creed Mirage avec une extension gratuite, Valley of Memory.

L’histoire explore le passé de Basim Ibn Ishaq à travers une aventure d’environ six heures, de nouvelles missions, défis parkour, quêtes secondaires et activités culturelles inspirées du folklore local.

Ubisoft fait face à une controverse autour du soutien financier venu d’Arabie saoudite, accusée de vouloir redorer son image à travers le jeu vidéo.

Un nouveau souffle pour Assassin’s Creed Mirage

Annoncée il y a plusieurs mois, l’extension d’Assassin’s Creed Mirage, baptisée Valley of Memory, s’apprête à débarquer le 18 novembre 2025 sur consoles et PC. Cette mise à jour gratuite replongera les joueurs au 9ème siècle dans la région d’AlUla, aujourd’hui située en Arabie saoudite. Loin de Bagdad, AlUla se dévoilera sous la forme d’une carte distincte mêlant paysages rocailleux et cités inspirées de sites historiques réels ou reconstitués avec imagination lorsque la documentation fait défaut.

Contenus inédits et retours attendus

Ce DLC entend enrichir l’expérience solo en suivant le protagoniste Basim Ibn Ishaq sur les traces de son père, Ishaq. L’intrigue s’intercale juste avant la conclusion d’Assassin’s Creed Mirage, promettant ainsi d’éclairer certains choix déterminants du héros. Les équipes créatives menées par Stéphane Boudon et Olivier Leonardi insistent sur la volonté d’explorer davantage ce pan narratif initialement esquissé.

L’aventure principale s’étalera sur environ six heures, sans compter les nombreuses activités annexes :

Nouveaux contrats à exécuter et défis parkour pour les amateurs d’acrobaties ;

Missions « black box », offrant diverses approches pour atteindre ses objectifs ;

Quêtes liées à une faction inédite de voleurs furtifs ;

Folklores locaux à découvrir et mini-jeu musical centré sur l’oud, instrument traditionnel.

Mise à jour globale : gameplay revisité et options accrues

Parallèlement à l’extension narrative, une mise à jour touchera aussi la campagne principale. Outre la possibilité de rejouer les missions avec des défis spécifiques (n’utiliser que des techniques précises ou éviter Eagle Vision), plusieurs fonctionnalités feront leur apparition : ajustement manuel des sauts en parkour, filtres visuels inspirés des anciens volets comme Origins ou Odyssey, nouveaux niveaux de difficulté — dont un mode « Master Assassin » — et paramètres personnalisables. De plus, chaque outil bénéficiera d’un niveau d’amélioration supplémentaire, ouvrant ainsi la porte à davantage de flexibilité lors des phases d’infiltration.

Controverse autour du financement saoudien

Cependant, derrière cette promesse ludique plane une ombre : celle du financement apporté par le groupe Savvy Games Group, fondé par le Fonds public d’investissement saoudien (PIF). Plusieurs employés d’Ubisoft, tout comme une partie de la communauté internationale, pointent du doigt le rôle controversé du régime saoudien dans cette opération. En cause : des accusations récurrentes concernant les droits humains — détentions arbitraires, exécutions de dissidents ou encore l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Si l’éditeur français assure avoir conservé une totale liberté créative sur Valley of Memory, le débat est loin d’être clos quant aux ramifications éthiques de telles collaborations.

Au final, ce contenu additionnel ne se résume pas seulement à ses nouveautés techniques ou scénaristiques : il soulève aussi des questions fondamentales sur l’industrie vidéoludique et ses sources de financement.