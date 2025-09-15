Val Kilmer a prêté sa voix à l’une des intelligences artificielles cultes du petit écran

Connu pour ses rôles marquants au cinéma, Val Kilmer a également prêté sa voix à une intelligence artificielle emblématique de la télévision, contribuant ainsi à façonner l’identité sonore d’un personnage numérique devenu culte auprès du grand public.

Tl;dr K 2000 a marqué les années 1980 avec Michael Knight et la voix emblématique de KITT, devenant un phénomène télévisuel et culturel.

Le reboot de 2008 modernise la série, avec un nouveau KITT, une Ford Shelby et la voix autoritaire de Val Kilmer, incarnant une relation plus hiérarchique avec le héros.

L’univers K 2000 reste attractif, avec projets de films et adaptations récentes, preuve de sa popularité durable auprès du public et des producteurs.

Du mythe original à la modernité

Née au début des années 1980, la série d’action K 2000 signée Glen A. Larson a marqué toute une génération grâce à son duo emblématique : Michael Knight, interprété par David Hasselhoff, et sa voiture dotée d’intelligence artificielle, KITT (Knight Industries Two Thousand), alors incarnée par la voix reconnaissable entre mille de William Daniels. Le programme s’est imposé comme un phénomène, totalisant quatre saisons et 90 épisodes, avant d’engendrer spin-offs, téléfilms et jeux vidéo tout au long des décennies suivantes.

KITT change de visage (et surtout de voix)

Les nostalgiques associent encore la série originelle à l’ironie raffinée de Daniels. Pourtant, en 2008, l’univers K 2000 opère un virage notable avec un reboot sous forme de téléfilm puis une nouvelle série. Cette fois-ci, la mythique Pontiac Trans-Am laisse place à un Ford Shelby GT500KR, capable de se transformer en divers modèles — mais exclusivement issus du catalogue Ford. L’évolution ne s’arrête pas là : c’est désormais Val Kilmer qui prête sa voix au nouveau KITT, dans un registre beaucoup plus posé et autoritaire. À ses côtés, le héros principal change aussi : exit Michael Knight ; place à son fils, Mike (Justin Breuning).

Fait notable : les producteurs avaient initialement choisi Will Arnett pour doubler KITT. Toutefois, des raisons commerciales liées à ses collaborations avec GMC ont contraint la production à revoir ses plans au profit de Kilmer.

Dynamique inédite entre machine et humain

Ce changement d’interprète n’est pas anodin : Val Kilmer façonne un KITT moins complice et nettement plus paternaliste envers Mike que ne l’était le tandem Hasselhoff/Daniels. Là où l’original offrait une relation de « buddy cop », faite d’équilibre entre rigueur et audace, la nouvelle mouture installe un rapport presque hiérarchique : KITT apparaît tantôt pédagogue, tantôt franchement agacé par son pilote inexpérimenté. Parmi les innovations notables du véhicule :

Métamorphose en pick-up Ford F-150 FX4 pour sortir des sentiers battus ;

Déguisement en Mustang 1969 pour passer inaperçu.

Vers un nouveau départ ?

Si le reboot n’a duré qu’une saison — dix-sept épisodes seulement — l’intérêt autour de K 2000 demeure vivace. Un long-métrage a longtemps été évoqué, notamment avec l’implication passagère de James Gunn. Récemment, ce sont les créateurs de Cobra Kai qui planchent sur leur propre adaptation du mythe automobile. Preuve que le concept n’a rien perdu de sa puissance d’attraction auprès du public… et des producteurs hollywoodiens.