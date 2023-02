Utilisez ce geste pour sélectionner plusieurs items sur votre iPhone

iOS permet de gérer la sélection multiple avec des boutons dédiés. Cela fonctionne plutôt bien. Il y a plus efficace et plus rapide, avec un geste simple. Explication.

Sur un ordinateur, sélectionner plusieurs éléments en même temps est très simple, il suffit de cliquer et déplacer le curseur pour sélectionner ce que vous voulez. Sur votre iPhone, c’est différent. Selon l’app, vos options les plus évidentes sont de passer par le bouton “Tout sélectionner” ou de choisir le bouton “Modifier” et de tapoter sur chaque élément que vous voulez sélectionner. Mais l’iPhone a une petite astuce pour ces actions par lot. Plutôt que de tapoter pour sélectionner les éléments, vous pouvez utiliser un simple balayage pour gérer votre sélection.

Pour peu que l’app en question prenne en charge ce geste, utilisez deux doigts et balayez l’élément que vous voulez sélectionner. iOS va alors sélectionner ces items. Vous pouvez même glisser vers le bas de l’écran pour faire défiler et sélectionner ou lâcher l’écran et répéter le geste pour sélectionner un autre groupe d’éléments. C’est très facile et intuitif. Une fois vos items sélectionnés, vous pouvez tapoter et rester appuyé pour faire apparaître les actions disponibles, comme supprimer, partager ou copier. À l’heure actuelle, ce geste fonctionne surtout avec les apps d’Apple, mais vous pouvez déjà grandement en tirer profit.

Gérer plusieurs contacts en même temps sur votre iPhone était un vrai cauchemar. C’est plus simple aujourd’hui. Ouvrez l’app Contacts et utilisez le balayage à deux doigts pour sélectionner plusieurs contacts. Lorsque votre sélection est terminée, tapotez et restez appuyé sur l’écran pour afficher les actions. C’est le moyen le plus rapide pour supprimer des contacts par lot, les copier ou les partager avec d’autres.

Pour sélectionner plusieurs rappels

L’app Rappels vous permet aussi d’utiliser le balayage à deux doigts pour sélectionner plusieurs rappels, parfait pour les réarranger facilement. Par exemple, vous pouvez balayer sur des rappels pour les sélectionner, tapotez et restez appuyé dessus pour les faire remonter dans la liste ou les déplacer dans un autre dossier, ajouter des tags ou les marquer comme complétés en quelques actions.

Pour trier rapidement ses emails

L’app Mail d’Apple permet de sélectionner plusieurs emails via le balayage à deux doigts. Une fois les emails sélectionnés, tapotez et maintenez l’écran pour déplacer rapidement une sélection d’emails dans un autre dossier, pour les archiver ou même pour bloquer plusieurs expéditeurs en même temps.

Pour rendre muettes des conversations dans Messages

Si vous avez trop de notifications de l’app Messages, vous pouvez rendre des conversations muettes facilement avec la même astuce. Ouvrez Messages et essayez le balayage à deux doigts pour sélectionner des conversations. Tapotez et restez appuyé sur l’écran, puis tapotez sur le bouton Muet. Attention, ce geste ne fonctionne pas pour sélectionner plusieurs messages, uniquement plusieurs conversations.

Pour épingler plusieurs notes

L’app Notes d’Apple est aussi compatible avec ce geste pour sélectionner plusieurs notes. Une fois les notes sélectionnées, restez appuyé sur l’écran pour révéler davantage d’options, comme épingler toutes les notes sélectionnées immédiatement. Bien évidemment, vous pouvez aussi déplacer ou supprimer toutes les notes sélectionnées en un tapotement.