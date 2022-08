Unity Technologies rassure ironSource en déclinant la proposition de fusion d’AppLovin

ironSource et Unity Technologies estiment que la fusion des deux entités se conclura au quatrième trimestre.

Après avoir évalué l’offre proposée par AppLovin, estimée à 17,5 milliards de dollars, qui donnerait à Unity Technologies pas moins de 55% des actions en circulation de la société fusionnée et 49% des droits de vote, la direction d’Unity Technologies et ses conseillers ont décidé que les aspects économiques d’une telle combinaison n’étaient pas dans le meilleur intérêt des actionnaires et ont estimé que la fusion avec ironSource, société israélienne spécialisée dans les solutions de monétisation des applications, pourrait aider à équilibrer ses activités sans sur-investir dans l’adtech.

Unity Software rejected an unsolicited proposal to merge with AppLovin in an all-stock deal, keeping it on track to buy competitor IronSource https://t.co/0K2Lcm6HQi — Bloomberg (@business) August 15, 2022

John Riccitiello, PDG d’Unity Technologies, commente le rejet de l’offre de fusion d’AppLovin :

Le conseil d’administration continue de croire que la transaction ironSource est convaincante et offre une opportunité de générer de la valeur à long terme par la création d’une plateforme unique de bout en bout qui permet aux créateurs de développer, de publier, d’exécuter, de monétiser et de faire croître les jeux et contenus 3D en temps réel de manière transparente. Nous restons enthousiastes à l’égard de l’accord entre Unity Technologies et ironSource et des avantages substantiels qu’il créera pour nos actionnaires et pour les créateurs qui utilisent le moteur Unity.

Unity Technologies va bien fusionner avec ironSource

Les équipes d’ironSource se sont engagées à conclure l’opération avec Unity Technologies, car celle-ci va créer une valeur supérieure pour les actionnaires, les clients et les employés. Pour mémoire, cette transaction offrira aux actionnaires d’Unity Technologies 73,5% des actions de la société fusionnée, contre 26,5% pour les actionnaires d’ironSource (société valorisée à 4,4 milliards de dollars dans le cadre de cette fusion-acquisition), et devrait permettre de générer un EBITDA d’un milliard de dollars d’ici fin 2024.

Un contrat avec le gouvernement américain pour Unity Technologies

Unity Technologies a récemment remporté un contrat de plusieurs millions de dollars avec CACI International, une société qui fournit au gouvernement américain des technologies de surveillance dans plusieurs secteurs gouvernementaux. Marc Whitten, vice-président senior d’Unity Technologies, a déclaré :

Grâce à cette nouvelle relation, nous aiderons le gouvernement à définir les interfaces homme-machine ou IHM pour les applications aérospatiales et au-delà. Ces applications exigent une expérience utilisateur interactive et robuste, très proche de celle des jeux.

Ce contrat serait le plus important contrat de solutions de jumeaux numériques pour Unity Technologies à ce jour et, selon la société, il sécurisera la plateforme d’Unity pour les futurs programmes de conception et de simulation de systèmes au sein du gouvernement américain. Un rapport de Vice publié l’année dernière expliquait comment les employés s’étaient élevés contre les travaux antérieurs d’Unity Technologies avec le gouvernement américain. L’entreprise avait du mal à expliquer pourquoi ses employés, qui avaient soi-disant signé pour créer des outils permettant aux créateurs de jeux de s’épanouir, développaient maintenant, directement ou par inadvertance, des technologies pour les militaires dans le but déclaré de combattre les guerres.