Une suite pour ce film culte des années 1980 est toujours possible

La suite de The Last Starfighter toujours en gestation

Le cinéma de science-fiction des années 80 a marqué les esprits de toute une génération. Parmi ces films cultes, The Last Starfighter occupe une place de choix. Aujourd’hui, une suite de ce bijou du cinéma est toujours en préparation, malgré des obstacles importants.

Des droits intellectuels éparpillés

Le principal ennemi de ce projet n’est autre que le droit de la propriété intellectuelle. En effet, les droits du film original, sorti en 1984, sont actuellement répartis entre plusieurs entités. Cette situation complexe est due à la disparition du studio original, Lorimar, absorbé par la suite par Warner Bros. Cette dernière ne détient cependant qu’une partie des droits nécessaires pour donner le feu vert à une suite.

Une bataille acharnée pour la réalisation de la suite

Le réalisateur Nick Castle et le scénariste original Jonathan R. Betuel sont toujours déterminés à mener à bien ce projet. Selon Slash Film, ils auraient déclaré lors d’une convention de bande dessinée en Indiana leur opposition à un reboot ou un remake de The Last Starfighter. Ils souhaitent plutôt se concentrer sur une suite tardive, où le même laps de temps se serait écoulé dans le monde du film que dans le nôtre, soit plus de quatre décennies.

Le scénario, encore en discussion, devrait plaire tant aux nouveaux fans qu’à ceux de la première heure, avec des clins d’œil à l’original. La volonté des créateurs est que cette suite puisse se suffire à elle-même.

Il est encore incertain si Betuel a commencé un tout nouveau scénario ou s’il a repris un ancien travail en collaboration avec Gary Whitta, l’un des co-scénaristes de Rogue One: A Star Wars Story. Leur script aurait pour titre The Last Starfighters, et raconterait comment Alex Rogan (joué par Lance Guest) transmet le flambeau à la nouvelle génération de défenseurs galactiques, dont ses propres descendants.