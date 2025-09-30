Une star du MCU souhaite porter à l’écran un événement Marvel au cœur des polémiques

Une actrice emblématique du Marvel Cinematic Universe exprime son intérêt pour porter à l’écran un arc narratif des comics Marvel ayant suscité de vives réactions, ouvrant la porte à une possible adaptation cinématographique d’un événement controversé de l’univers des super-héros.

Tl;dr Elizabeth Olsen souhaite adapter House of M dans le MCU.

dans le MCU. Le retour de Wanda Maximoff reste incertain et mystérieux.

L’arrivée des Mutants/X-Men ouvre de nouvelles intrigues majeures.

Une franchise en pleine mutation

Depuis ses débuts, le Marvel Cinematic Universe (MCU) s’est distingué par l’adaptation sur grand écran de grands récits issus des comics. Les arcs majeurs comme Age of Ultron, Civil War ou encore la spectaculaire Infinity War ont non seulement façonné la colonne vertébrale narrative du MCU, mais aussi marqué durablement la culture populaire. Alors que l’univers cinématographique s’apprête à tourner une page avec les très attendus Avengers: Doomsday et Avengers: Secret Wars, une nouvelle étape s’annonce : l’introduction tant espérée des Mutants et des X-Men dans la fameuse « Sacred Timeline ».

L’appel d’Elizabeth Olsen pour House of M

Mais ce sont parfois les voix des actrices qui font bouger les lignes. Lors d’un panel au ComicCon LA, en compagnie de son collègue du MCU, Paul Bettany, Elizabeth Olsen n’a pas caché son enthousiasme : « I think House of M is just the coolest… it would be fun to deal with X-Men and Avengers and ‘No more mutants.’ It would be fun. » Ce souhait ne passe pas inaperçu tant la saga House of M, publiée en 2005, reste controversée et marquante pour les fans.

L’ombre persistante de Wanda Maximoff

Cependant, avant toute adaptation possible, il faudrait d’abord voir réapparaître Wanda Maximoff dans le MCU. Son sort demeure flou depuis sa supposée disparition à la fin de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où elle semblait se sacrifier en détruisant le Darkhold sur le Mont Wundagore. La série Disney+ Agatha All Along, récemment diffusée, n’a fait qu’épaissir le mystère autour du personnage. D’ailleurs, lors de ce même panel, Olsen a semé le doute avec ces mots : « I hope we continue to surprise ourselves and the audience… that’s what keeps people coming back. » Le choix du pronom « we » laisse entendre qu’elle pourrait bien être impliquée dans les projets à venir.

Nouvelles perspectives narratives et attentes des fans

L’intégration progressive des Mutants offre au MCU l’opportunité d’explorer de nouveaux arcs emblématiques. Parmi eux, certains fans évoquent déjà une potentielle adaptation du récit « Children’s Crusade », où le fils de Wanda, Wiccan – récemment introduit sous les traits de Joe Locke – part en quête de la Sorcière Rouge aux côtés des Young Avengers. Pour mémoire, House of M racontait comment une Wanda dévastée remodelait la réalité au profit des mutants avant de prononcer cette phrase devenue culte : « No more mutants », bouleversant ainsi tout l’univers Marvel pendant plusieurs années.

Quelques options s’offrent désormais aux scénaristes :

Satisfaire l’attente autour du retour de Wanda.

Tirer parti de sa popularité grâce aux séries animées et spin-offs.

Mêler Mutants et Avengers pour renouveler l’intérêt du public.

La balle est désormais dans le camp du studio : adapter ou non un arc aussi iconique que House of M ? Une question qui divise déjà la communauté – et attise la curiosité sur l’avenir du MCU.