La surprenante origine du look de Michael Shanks dans Stargate SG-1 : une note farfelue du studio

L’apparence de Michael Shanks dans la série Stargate SG-1 n’est pas le fruit du hasard : elle résulte en réalité d’une consigne inattendue des studios, révélant l’influence parfois surprenante des décisions en coulisses sur les choix esthétiques des personnages.

Tl;dr Michael Shanks a porté la barbe pour éviter la confusion.

Ben Browder rejoint « Stargate SG-1 » à la saison 9.

La ressemblance entre les deux acteurs a intrigué la production.

L’arrivée de Ben Browder et l’inquiétude des producteurs

En 2005, un vent nouveau souffle sur la série culte « Stargate SG-1 » avec l’arrivée remarquée de Ben Browder. Dès la neuvième saison, l’acteur – déjà connu pour son rôle de John Crichton dans « Farscape » – endosse le costume du Lieutenant-Colonel Cameron Mitchell. Mais cette transition ne se fait pas sans remous. Les producteurs s’interrogent : la ressemblance physique entre Browder et Michael Shanks, qui incarne depuis des années le Dr Daniel Jackson, risque-t-elle de perturber les fidèles de la saga ?

Une barbe, une identité visuelle affirmée

La solution viendra directement du principal intéressé. Lors d’un entretien accordé à GateWorld, Michael Shanks revient avec humour sur cet épisode singulier. Constatant qu’à l’image, il partage « un air de famille évident avec Ben Browder : deux types d’1,80 m, yeux bleus et cheveux bruns », il imagine alors une parade inattendue : laisser pousser sa barbe. Les suggestions ont fusé côté production — peut-être allonger ses cheveux ? — mais le comédien tranche rapidement en faveur d’une pilosité faciale. « Je n’aime pas me raser tous les jours, alors pourquoi ne pas garder la barbe quelque temps et voir ce que ça donne ? » plaisante-t-il.

Derrière les coulisses, une certaine perplexité subsiste

Si cette initiative vise à clarifier l’identité des personnages pour le public, Michael Shanks avoue toutefois quelques doutes sur l’efficacité réelle de cette stratégie. Un brin taquin, il rapporte avoir dit au producteur exécutif Brad Wright : « Ils savent que je serai celui avec les lunettes, non ? ». D’ailleurs, selon lui, si certaines prises de vue larges pouvaient semer le trouble parmi les spectateurs, les différences de caractère et de style restaient flagrantes une fois la caméra focalisée sur chaque protagoniste.

Pour clarifier cette décision parfois jugée excessive par certains membres du staff – Shanks parle même de « pure paranoïa » –, rappelons que ces ajustements étaient censés être temporaires. L’équipe prévoyait de supprimer la barbe dès lors que l’audience aurait assimilé les nouveaux repères visuels du casting.

Browder : un pilier malgré tout

Néanmoins, force est de constater que Browder, malgré son arrivée tardive dans l’aventure SG-1, s’est rapidement imposé comme une figure incontournable auprès des fans. Après avoir failli intégrer le spin-off « Stargate Atlantis », c’est finalement au sein du vaisseau amiral qu’il marque durablement l’histoire du programme — au point d’apparaître dans deux films dérivés après la fermeture définitive du portail en 2007. Quant à savoir si la barbe de Shanks aura vraiment dissipé toute confusion… Cela restera probablement un savoureux clin d’œil pour initiés.