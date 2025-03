La partie frustrante de Stargate SG-1 selon Michael Shanks

Michael Shanks se confie sur l'aspect de la série Stargate SG-1 qui lui a causé de la frustration.

Tl;dr Michael Shanks a incarné le personnage inoubliable du Dr. Daniel Jackson dans la franchise « Stargate ».

Il a quitté la série pendant une saison en raison de divergences créatives, avant de revenir.

Shanks a exprimé sa frustration concernant l’accent mis sur l’intrigue au détriment des personnages.

Michael Shanks : un acteur emblématique de « Stargate »

Impossible d’imaginer la franchise « Stargate » sans le Dr. Daniel Jackson, cet archéologue de génie qui a rendu possibles les voyages intergalactiques grâce aux Stargates. Dans le film « Stargate » de Roland Emmerich, James Spader a incarné Jackson avec une curiosité tendre et un courage sans faille. Ces traits de caractère, qui font le charme du personnage, sont également présents dans la série « Stargate SG-1 » et certaines parties de « Stargate Atlantis », où le rôle est repris par Michael Shanks.

Des différences créatives conduisent à un départ temporaire

Pourtant, tout n’a pas toujours été rose sur le plateau de « Stargate SG-1 ». Des rumeurs de divergences créatives ont commencé à circuler lorsque Michael Shanks a quitté la série à la fin de la cinquième saison, après que son personnage a été brutalement éliminé. L’acteur est revenu un an plus tard, devenant un acteur régulier de la série à partir de la septième saison. Michael Shanks a révélé plusieurs années plus tard qu’il avait sous-estimé la popularité de son personnage et à quel point Jackson était irremplaçable dans l’équipe de Stargate SG-1.

La frustration de Shanks : l’intrigue avant les personnages

Cependant, même les expériences d’acteur les plus enrichissantes peuvent être marquées par des frustrations. C’est ce que Michael Shanks a partagé lors d’une interview avec Gateworld. Il a exprimé sa frustration quant au fait que, dans « Stargate SG-1 », le développement impressionnant de l’intrigue tendait souvent à éclipser la profondeur ou l’évolution des personnages.

« Dans ‘SG-1’, c’était quelque chose que nos scénaristes discutaient toujours. Nous recevions un brouillon de scénario, et il y avait une scène où deux personnages se rapprochaient sur quelque chose. Et puis le brouillon suivant arrivait et cela avait disparu. »

Michael Shanks a également évoqué la série « Stargate Universe » comme un contre-exemple, affirmant qu’elle « s’approchait le plus » d’une histoire qui met l’accent sur les dynamiques de personnages sans trop s’appuyer sur des rebondissements dramatiques et spectaculaires.

Relation entre les personnages : un élément clé

Michael Shanks a souligné l’importance des relations interpersonnelles dans la série médicale surnaturelle « Saving Hope », où il joue le Dr. Charles Harris. Selon lui, c’est précisément l’accent mis sur les relations entre les personnages qui fait le succès de cette série. Ainsi, même si des séries comme « SG-1 » peuvent cacher certains moments de sous-développement de caractère derrière de grandes explosions spatiales, ces occasions manquées semblent devenir de plus en plus évidentes à mesure que les saisons passent.