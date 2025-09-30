Pourquoi CBS a annulé The Unicorn ?

Malgré de bons retours critiques, la série télévisée The Unicorn avec Walton Goggins a été annulée après un score d’audience trop faible.

Tl;dr The Unicorn proposait une comédie dramatique atypique sur le deuil et la reconstruction, avec un ton à la fois tendre et drôle.

Faute d’audience suffisante malgré une diffusion sur Netflix, la série a été arrêtée après seulement deux saisons.

Elle laisse néanmoins une empreinte positive, notamment grâce à l’interprétation touchante de Walton Goggins.

Une série atypique sur fond de deuil et de renaissance

Les téléspectateurs français n’ont pas forcément tous croisé la route de The Unicorn, mais ceux qui l’ont fait s’accordent souvent à dire que cette comédie dramatique portée par Walton Goggins méritait mieux. Derrière ce titre un brin énigmatique, la série — imaginée par Bill Martin, Mike Schiff et Grady Cooper — suivait les pas de Wade Felton, un entrepreneur en espaces verts récemment veuf, tentant tant bien que mal d’élever ses deux filles tout en se frottant à l’univers impitoyable du « dating » moderne. D’emblée, le choix de mêler humour et émotion sur un thème aussi délicat tranchait avec les sitcoms plus conventionnelles diffusées par CBS.

Netflix à la rescousse, mais sans miracle

Après des débuts prometteurs à l’automne 2019, la série obtient une seconde saison — un signe clair que certains décideurs de la chaîne y croyaient. Pourtant, le couperet tombe dès la fin du deuxième acte : les audiences dites « linéaires », c’est-à-dire celles enregistrées lors des diffusions classiques, plafonnent. Selon des chiffres relayés par The Hollywood Reporter, seuls 5,05 millions de spectateurs se sont branchés en moyenne pour suivre la deuxième saison ; le score le plus faible parmi toutes les séries scénarisées de la chaîne pour cette période. Si un accord de diffusion sur Netflix a permis d’éponger une partie des coûts et que des idées ont été avancées (délocalisation du tournage notamment), rien n’y fait : face à ces chiffres décevants et au casse-tête de vendre ce type de comédie à l’international, l’avenir s’obscurcit rapidement.

Entre humour subtil et sincérité brute

Pourtant, difficile d’ignorer l’engagement total de Walton Goggins. L’acteur, longtemps cantonné aux seconds rôles marquants dans des séries comme The Shield, Justified, ou encore dans The Hateful Eight sous la direction de Quentin Tarantino, y dévoile ici une facette plus tendre et nuancée. Son interprétation du veuf désemparé oscille avec finesse entre rires retenus et moments poignants – une performance saluée par la critique (85% d’avis positifs sur Rotten Tomatoes). Dans un message touchant publié sur Instagram après l’annonce de l’arrêt du show, il confiait : « Notre histoire parlait d’apprendre à revivre après avoir perdu un être cher… Plus que tout, nous voulions que vous sachiez que vous n’êtes pas seuls. »

Bilan mitigé mais traces durables

La trajectoire éclair de The Unicorn, terminée après seulement 32 épisodes, laisse chez nombre d’observateurs une impression douce-amère. La série a certes échoué à rassembler massivement devant l’écran mais elle s’impose déjà comme une pépite méconnue dans la filmographie grandissante de Walton Goggins.