De nombreux personnages vont périr dans la saison 2 très sombre de la meilleure série Marvel, prévue pour 2026

La deuxième saison de la série télévisée la plus acclamée de Marvel, prévue pour 2026, s’annonce particulièrement sombre, avec la promesse d’un nombre important de morts parmi les personnages principaux.

Une saison 2 attendue, sous le signe de l’ombre

Dans l’univers foisonnant des adaptations de comics, la série animée X-Men ‘97 s’est rapidement imposée comme un phénomène, récoltant une nomination aux Emmy Awards et décrochant le titre envié de projet Marvel le mieux noté à ce jour. Un exploit d’autant plus remarquable qu’il ne s’agit même pas d’une production directement intégrée au MCU. Forte de ce succès critique et public, la production a été reconduite presque instantanément pour une deuxième saison.

Ambiance radicalement plus sombre

L’information a filtré lors d’un panel consacré à The Walking Dead, où l’acteur Ross Marquand — qui prêtera sa voix à Apocalypse dans la prochaine salve d’épisodes — n’a pas caché sa surprise : « C’est si sombre. Beaucoup de morts… Je suis étonné que Disney ait accepté » », confiait-il à Maggie Lovitt pour Collider. Cette tonalité plus dure marquera un tournant pour la série, alors que les fans devront patienter jusqu’à l’année prochaine pour découvrir cette nouvelle orientation.

Apocalypse et les quatre Cavaliers : vers un nouveau départ ?

Interprétant désormais Apocalypse, Marquand révèle que son personnage sera central dans la saison à venir. Pour mémoire, dans les comics, Apocalypse — alias En Sabah Nur — dirige les fameux Quatre Cavaliers, dont Gambit deviendra un membre clé sous le nom de Death. La fin ouverte de l’arc « Tolerance Is Extinction » suggère d’ailleurs un retour inattendu du mutant cajun, après une réplique énigmatique d’Apocalypse : « Tant de douleur, mes enfants. Tant de mort ». De quoi alimenter bien des spéculations.

Distribution fidèle et avenir assuré

Les aficionados retrouveront avec plaisir les voix emblématiques de Lenore Zann, George Buza et Cal Dodd, respectivement interprètes historiques de Rogue, Beast et Wolverine. L’attente promet donc d’être récompensée par une fidélité aux racines tout en explorant des horizons narratifs inédits. Et que les inconditionnels se rassurent : malgré le secret entretenu autour du scénario et des dates précises, la série a déjà obtenu le feu vert pour une troisième saison, comme l’a récemment confirmé Lenore Zann elle-même.

Une question demeure : quels personnages survivront à cette deuxième saison annoncée comme l’une des plus sombres jamais vues sur petit écran ?