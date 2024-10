Une star du MCU a failli être le Capitaine Kirk dans le film Star Trek de J.J. Abrams

L'étoile du MCU révèle qu'elle a failli être choisie pour jouer le Capitaine Kirk dans le film Star Trek de J.J. Abrams.

Tl;dr Sebastian Stan a failli obtenir le rôle du Capitaine Kirk dans le reboot de Star Trek.

Stan a même fait un essai en recréant des poses de William Shatner pour le rôle.

Le rôle est finalement revenu à Chris Pine, lançant sa carrière cinématographique.

Sebastian Stan, presque Capitaine Kirk

Vous vous souvenez de Sebastian Stan, l’acteur américain qui a campé le rôle de ‘Bucky Barnes’ dans Captain America: The First Avenger ? Eh bien, il a récemment révélé avoir presque décroché le rôle emblématique du Capitaine James T. Kirk dans le reboot de Star Trek en 2009, réalisé par J.J. Abrams.

Un casting sous haute surveillance

Le processus de casting pour le rôle de Kirk avait fait l’objet d’un examen minutieux, compte tenu de l’iconicité de la représentation de Kirk par William Shatner. Stan avait même participé à un test d’écran pour Paramount Pictures et avait réalisé une série de photos reproduisant les célèbres poses de Shatner dans l’espoir de décrocher le rôle.

Chris Pine, l’élu

Cependant, le rôle convoité est finalement revenu à Chris Pine, propulsant ainsi l’acteur vers la célébrité. Par ailleurs, Stan a connu un succès fulgurant deux ans plus tard avec son rôle de ‘Bucky Barnes’ dans Captain America: The First Avenger.

Des carrières similaires

Avant de devenir des noms familiers, Stan et Pine ont commencé leur carrière au début des années 2000 et ont connu leur percée en même temps. Stan est apparu dans des rôles mineurs dans des films tels que The Education of Charlie Banks et Spread avant de faire sa marque sur le MCU en tant que ‘Bucky’ Barnes.