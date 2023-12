Marvel résout le plus ancien mystère de Captain America et comble une énorme lacune du MCU

Après que Steve Rogers ait reçu son bouclier en vibranium dans The First Avenger, l'univers cinématographique Marvel a finalement dévoilé l'histoire officielle de cet objet emblématique.

Origines révélées pour le bouclier de Captain America

Le mystère entourant l’origine du bouclier en vibranium de Captain America, introduit pour la première fois dans Captain America : The First Avenger, a enfin été résolu. Pendant des années, les fans de l’univers cinématographique Marvel (MCU) ont été laissés dans l’expectative, diverses théories et questions non résolues entourant ce précieux métal et son acquisition.

Le vibranium : un don du Wakanda

C’est dans l’épisode 2 de la saison 2 de la série What If…? que la réponse tant attendue a été apportée. En effet, il est révélé que le roi T’Chanda de Wakanda avait offert du vibranium à Howard Stark pour aider les efforts de guerre américains dans les années 1940. Ainsi, le bouclier de Captain America n’a pas été volé ou acquis par la force, contrairement à ce que certains supposaient, mais a été un cadeau généreux de la nation africaine secrète.

Retcon intelligent du MCU

Cette révélation évite une incohérence majeure de l’intrigue. L’affirmation précédente de Howard Stark selon laquelle il avait envoyé des explorateurs en Afrique pour ramener le vibranium était sujette à controverse. De plus, la question de pourquoi Wakanda n’a jamais récupéré le vibranium perdu, malgré la présence évidente du bouclier en public, a toujours été un point de discorde.

La série What If…?, en comblant cette lacune dans la chronologie du Marvel, apporte une solution à toutes ces préoccupations. De plus, elle révèle également que Wakanda a aidé le monde face aux menaces mondiales, renforçant ainsi leur héroïsme et leur rôle dans l’univers du MCU.