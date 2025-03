Une star de Spider-Man décroche un rôle majeur dans la nouvelle série cyberpunk d’Apple TV+

La prochaine série cyberpunk d'Apple TV+ s'enrichit d'une grande star de Spider-Man dans un rôle majeur.

Tl;dr Dane DeHaan rejoint le casting de l’adaptation de Neuromancer sur Apple TV+.

L’acteur incarnera Peter Riviera, un personnage clé du roman cyberpunk de William Gibson.

Le tournage est en cours, mais aucune date de sortie n’a été annoncée.

Un nouveau visage pour « Neuromancer »

L’adaptation en série du roman Neuromancer de William Gibson prend forme avec l’arrivée de l’acteur Dane DeHaan, connu pour son rôle dans The Amazing Spider-Man 2. Apple TV+ a confirmé mercredi dernier que DeHaan interprétera Peter Riviera, un membre important de l’équipe de cambrioleurs qui peuple cette histoire cyberpunk légendaire.

Un casting en construction

Outre DeHaan, plusieurs acteurs ont déjà été annoncés pour cette série très attendue : Callum Turner dans le rôle du personnage principal, Case, Briana Middleton en tant que Molly, Joseph Lee sous les traits de Hideo, Mark Strong dans le rôle d’Armitage, et Clémence Poésy en Marie-France Tessier. Le tournage a déjà commencé, mais aucune date de sortie n’a été dévoilée pour le moment.

Un rôle sur mesure pour DeHaan

DeHaan sera donc Riviera, l’expert voleur de l’équipe. Connu pour son tempérament violent, il rejoint l’équipe après le début de l’opération et reste avec eux alors que les choses commencent à mal tourner. L’acteur a déjà une solide carrière derrière lui, avec notamment un rôle marquant dans The Amazing Spider-Man 2 où il incarnait le Green Goblin.

Des fans impatients

Les fans attendent une adaptation fidèle de Neuromancer depuis des années, et Dane DeHaan a déjà été mentionné par le passé lors de discussions de fans sur le casting idéal. Le tournage de Neuromancer a débuté en janvier à Tokyo, et même si Apple TV+ a révélé plusieurs informations sur le casting et d’autres détails, aucune date de sortie précise n’a encore été annoncée. Pour l’instant, les fans peuvent se consoler avec le livre de Gibson et ses deux suites, disponibles en format papier, numérique et audio.