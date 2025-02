Une seule condition pour que Ron Perlman rejoue Hellboy

Ron Perlman est prêt à reprendre son rôle emblématique de Hellboy, mais il pose une condition non négociable avant de se replonger dans cet univers fantastique.

Le reboot de « Hellboy » : une déception selon son réalisateur

Les adaptations cinématographiques du comics « Hellboy » de Mike Mignola ne parviennent pas à égaler l’original. Les films de Guillermo del Toro, avec Ron Perlman en vedette, ont néanmoins réussi à s’imposer comme des aventures fantastiques plaisantes. Cependant, le réalisateur Neil Marshall ne cache pas sa déception quant à son reboot de 2019, qu’il a depuis renié. Le film « Hellboy: The Crooked Man » de 2024, malgré son respect de l’atmosphère horrifique des comics, souffre de son faible budget et de ses effets spéciaux approximatifs. Faut-il alors laisser la franchise aux mains de ses créateurs originaux ?

Ron Perlman : un retour conditionné par la présence de del Toro

Initialement prévue comme une trilogie, la franchise « Hellboy » de Perlman et del Toro n’a jamais vu son troisième volet aboutir, suite à des problèmes de droits et de mésententes entre les parties prenantes. Malgré ces obstacles, Ron Perlman est toujours intéressé par l’idée de reprendre son rôle de démon amateur de cigares, à une condition : « Pour Guillermo, je le ferais« , a-t-il confié à That Hashtag Show. Cependant, les fans de « Hellboy » ne devraient pas se faire trop d’illusions. Comme les nombreuses créatures que traque le héros, ce projet semble destiné à demeurer dans l’ombre.

Mike Mignola : pas d’espoir pour Hellboy 3

L’avenir de « Hellboy 3 » demeure incertain. Guillermo del Toro a tenté de faire aboutir le projet, sans parvenir à trouver un accord avec les détenteurs des droits. Interrogé par Screen Rant en 2024, Mike Mignola a expliqué pourquoi « Hellboy II : The Golden Army » serait probablement le dernier film de la franchise mettant en scène del Toro. Il a néanmoins tenu à préciser qu’il n’y avait aucune animosité entre eux. Il regrette simplement de ne plus travailler avec le réalisateur acclamé, dont la carrière a décollé depuis leur dernière collaboration.

L’avenir de « Hellboy » à l’écran reste donc incertain, alors que del Toro est désormais reconnu pour ses films primés aux Oscars, tels que « The Shape of Water » et « Pinocchio ». Il travaille actuellement sur une adaptation de « Frankenstein ».