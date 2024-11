Guillermo Del Toro donne quelques nouvelles concernant son Frankenstein pour Netflix

Le célèbre réalisateur Guillermo Del Toro dévoile enfin les informations tant attendues sur son adaptation de Frankenstein pour Netflix, une nouvelle qui ravira sans doute les amateurs du genre.

Tl;dr Le réalisateur Guillermo del Toro confirme que son adaptation de Frankenstein sera projetée dans les salles de cinéma.

La première image du film a été dévoilée, avec une sortie prévue sur Netflix en 2025.

Frankenstein est le deuxième film que del Toro réalise pour Netflix, après Pinocchio en 2022.

Guillermo del Toro confirme l’adaptation de Frankenstein

Le célèbre réalisateur Guillermo del Toro a confirmé que son adaptation de Frankenstein sera projetée dans les salles de cinéma. Le public a récemment pu découvrir la première image du film, accompagnée de l’annonce de sa diffusion sur Netflix en 2025, bien qu’aucune date précise n’ait encore été fixée. Heureusement, ceux qui souhaitent découvrir le dernier opus de del Toro sur grand écran en auront la possibilité.

Des stars à l’affiche de Frankenstein

Sur BlueSky, Guillermo del Toro a partagé une image montrant Oscar Isaac et Jacob Elordi dans Frankenstein, ajoutant que le film bénéficiera d’une sortie en salles. Il n’a pas précisé si le film aura une large diffusion ou s’il ne sera projeté que pendant une durée limitée. Frankenstein est le deuxième long-métrage que del Toro réalise pour Netflix, après Pinocchio en 2022, qui a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation. Les acteurs principaux du film sont Isaac dans le rôle de Victor Frankenstein et Elordi dans celui du monstre du docteur. La distribution comprend également Mia Goth, Christoph Waltz et d’autres acteurs de renom.

Un débat autour de la diffusion en salles des films Netflix

La question de la diffusion en salles des films Netflix est toujours un sujet brûlant de discussion. Plus tôt ce mois-ci, Daniel Craig a exprimé l’espoir que Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (dans lequel il reprend son rôle de Benoit Blanc) soit projeté dans les multiplexes pendant une période prolongée. On a également évoqué la possibilité que le reboot des Chroniques de Narnia de Greta Gerwig soit diffusé dans les salles IMAX.

Un film pensé pour le grand écran

Il n’est pas surprenant que le studio décide de projeter Frankenstein de del Toro en salles. Pour être éligibles aux Oscars, les films doivent être projetés en salles pendant au moins une semaine, et Netflix souhaitera probablement monter une campagne pour Frankenstein. Del Toro a déjà connu le succès aux Oscars ; en plus de Pinocchio, son drame de 2017, The Shape of Water, a remporté l’Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur. Nightmare Alley a également reçu quatre nominations, dont celle du meilleur film. Bien qu’il soit encore trop tôt pour prédire le succès de Frankenstein, le film a toutes les chances de se faire remarquer, notamment dans les catégories techniques comme la création de décors et la photographie.