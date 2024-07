Tout savoir sur Hellboy: The Crooked Man

Adapté des comics de Mike Mignola, le film Hellboy: The Crooked Man mêle horreur et fantastique.

Tl;dr Hellboy: The Crooked Man est le dernier film de la franchise.

Le film a terminé sa production et devrait sortir en 2024.

Jack Kesy incarnera Hellboy.

L’histoire se déroule dans l’Appalachia des années 1950, avec Hellboy affrontant The Crooked Man.

Le retour de Hellboy sur grand écran

Le héros à demi-démon créé par Mike Mignola, Hellboy, revient sur grand écran pour une nouvelle aventure, Hellboy: The Crooked Man. Lancé en 1993, ce personnage de bande dessinée mi-démon, convoqué sur Terre et qui finit par rejoindre le Bureau de recherche et de défense paranormales pour protéger l’humanité de divers monstres, a rapidement conquis les amateurs de pulps.

L’occasion de revitaliser le genre

Hellboy: The Crooked Man n’est que le dernier d’une série de films Hellboy, et la deuxième tentative de relance après l’échec du film de 2019. Avec l’implication de Mike Mignola, le scénario devrait rester fidèle au ton et à l’intention des bandes dessinées originales. Alors que la « fatigue des super-héros » gagne les adaptations à gros budget de DC et Marvel Comics, Hellboy: The Crooked Man a l’occasion de revitaliser le genre des films de bandes dessinées en revenant à ses racines simples.

Hellboy: The Crooked Man au cinéma en 2024

Le dernier Hellboy a terminé sa production en mai dernier. Le film devrait sortir dans le courant de l’année, probablement autour de la saison d’Halloween, compte tenu de ses éléments d’horreur. Jack Kesy prend le relais pour incarner Hellboy, avec Adeline Rudolph dans le rôle de l’agent débutant du BPRD, Bobbie Jo Song. Martin Bassindale jouera le père adoptif de Hellboy, le professeur Trevor « Broom » Bruttenholm, ainsi que le Crooked Man du titre.

Une histoire effrayante dans l’Appalachia des années 1950

Hellboy: The Crooked Man suivra le demi-démon dans les Appalaches des années 1950, aux côtés d’une nouvelle recrue de la BPRD. Là, Hellboy se trouve dans une communauté rurale hantée par des forces mystérieuses dirigées par le vilain connu sous le nom de The Crooked Man. Contrairement à d’autres adversaires qui nécessitent la grande force de Hellboy pour être vaincus, ce dernier devra faire appel à son intelligence pour dévoiler le mystère du Crooked Man s’il veut sauver la communauté en difficulté.