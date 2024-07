Le nouveau film Hellboy mise sur Jack Kesy

Réalisé par Brian Taylor, Hellboy: The Crooked Man plonge Hellboy dans une bataille contre un redoutable sorcier dans les sombres régions des Appalaches, offrant une adaptation fidèle et immersive du célèbre comic.

Tl;dr Hellboy: The Crooked Man se dévoile avec un teaser.

Jack Kesy reprend le rôle de Hellboy, précédemment joué par Ron Perlman.

Le film est sous pression suite aux échecs de la version de 2019.

Hellboy: The Crooked Man présente des horreurs surnaturelles et un mystère à résoudre.

La renaissance de Hellboy au cinéma

Le monde de la bande dessinée est en effervescence depuis la révélation du premier teaser de Hellboy: The Crooked Man. La franchise Hellboy, qui a vu le jour en 1993, a toujours su captiver les fans de comics. Après trois adaptations cinématographiques, dont deux magistralement dirigées par le visionnaire Guillermo del Toro, Hellboy revient dans une quatrième version avec Brian Taylor aux commandes.

Un nouvel acteur pour Hellboy

Le rôle principal de Hellboy: The Crooked Man est repris par le ténébreux et talentueux Jack Kesy, connu pour ses performances dans 12 Strong, Baywatch et The Fish. À 37 ans, il est le plus jeune acteur à incarner le demi-démon sur grand écran. L’acteur américain sera entouré d’un casting solide, notamment composé de Jefferson White, Leah McNamara, Joseph Marcell, Adeline Rudolph, Hannah Margetson et Nathan Cooper.

Une pression palpable

Le défi est de taille pour Hellboy: The Crooked Man. Les fans de la première heure se souviennent encore du charismatique Ron Perlman, qui a marqué les esprits lorsque Hellboy a vu le jour en 2004. Avec un score de 81% sur Rotten Tomatoes pour le premier opus et 86% pour sa suite, Hellboy II: The Golden Army, la barre est placée haut. Sans oublier l’échec cuisant de la tentative de reboot en 2019, qui a eu du mal à convaincre les critiques et le public.