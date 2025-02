Une rupture instantanée pour la RTX 5090 de Nvidia qui frustre les joueurs

Des files d’attente interminables, des stocks fantômes et des prix qui s’envolent : la sortie de la RTX 5090 tourne au fiasco.

Tl;dr La RTX 5090 s’est retrouvée en rupture dès son lancement, avec des magasins recevant peu ou pas d’unités.

Certains acheteurs ont patienté plusieurs jours pour obtenir une carte, tandis que la majorité est repartie les mains vides.

Face à la rareté, des scalpers revendent la RTX 5090 à plus du double de son prix sur des plateformes comme eBay et Facebook.

Un lancement qualifié de « paper launch »

Dès l’annonce de la RTX 5090 à 2349 euros, Nvidia avait prévenu d’une disponibilité limitée. Pourtant, la réalité a dépassé les craintes : de nombreux magasins ont ouvert leurs portes sans aucune carte en stock. À Micro Center, certains magasins n’ont reçu qu’une poignée d’unités, tandis que d’autres n’en avaient pas du tout. Même la RTX 5080, pourtant plus accessible, s’est rapidement retrouvée en rupture sur des sites comme Best Buy et Amazon.

Des files d’attente interminables

Certains passionnés ont campé plusieurs jours devant les magasins pour espérer mettre la main sur la précieuse carte graphique. Sur Reddit, un acheteur affirme avoir attendu trois jours avant de finalement obtenir son exemplaire. À Miami aux USA, des tickets d’achat ont été distribués, mais la majorité des témoignages font état d’une frustration immense face à la rareté des produits.

Des livraisons ridiculement faibles

Les grands constructeurs de PC ont également été touchés par ces pénuries. Gamers Nexus rapporte qu’un des plus grands assembleurs américains n’a reçu qu’un seul exemplaire le jour du lancement. Un autre n’en a reçu aucun, tandis qu’un troisième a pu en proposer 20, mais uniquement en préassemblés, qui se sont écoulés en quelques minutes.

Des prix qui s’envolent sur le marché gris

Avec une demande largement supérieure à l’offre, le marché parallèle s’est rapidement emballé. Sur eBay, certains revendeurs proposent la RTX 5090 à plus de 5000 euros, soit plus du double de son prix d’origine. Le youTuber JayzTwoCents a même retrouvé sur Facebook une RTX 5090 vendue à 5500 euros, portant sa propre signature qu’il avait apposée plus tôt dans la journée au Micro Center da sa ville, preuve que la spéculation bat son plein.