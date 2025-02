Une première bande-annonce pour la saison 6 de The Handmaid’s Tale

La date de sortie de la sixième et dernière saison de la série télévisée The Handmaid's Tale se dévoile dans une bande-annonce.

Tl;dr La saison 6 de The Handmaid’s Tale a une date de sortie.

Elle sera diffusée sur Hulu à partir du 8 avril 2025.

Un teaser de la saison 6 de The Handmaid’s Tale a été dévoilé, montrant June Osborne luttant pour libérer Gilead.

Les fans de la série dystopique The Handmaid’s Tale peuvent enfin marquer leur calendrier. Hulu, la plateforme de streaming, a annoncé que la sixième et dernière saison de cette série tant attendue sera diffusée à partir du 8 avril 2025.

Un début de saison en trois épisodes

La nouvelle saison débutera avec une première salve de trois épisodes, puis continuera à un rythme hebdomadaire jusqu’à la fin de la série prévue pour le 27 mai 2025. Mais ce n’est pas tout : la plateforme de streaming Hulu a également révélé un premier teaser de cette sixième saison.

June Osborne, prête à libérer Gilead

Le teaser donne un aperçu de ce que l’on peut attendre de cette ultime saison. On y voit Elisabeth Moss dans son rôle de June Osborne, se préparer à libérer une fois pour toutes Gilead de son régime totalitaire oppressif.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, The Handmaid’s Tale est une série basée sur le roman du même nom de Margaret Atwood. Elle nous plonge dans un monde dystopique où une baisse drastique de la fertilité a conduit à une seconde guerre civile américaine. La conséquence de cette guerre est la formation de la nation de Gilead, un gouvernement totalitaire régi par les lois de l’Ancien Testament judéo-chrétien, où les femmes fertiles, les « Handmaids », sont réduites à l’esclavage pour la procréation.

Une révolution en marche

June Osborne, l’une de ces Handmaids, se souvient encore de sa vie d’avant et de son mari et sa fille qui ont réussi à fuir au Canada. Une révolution se prépare et June est prête à mener son armée de Handmaids contre les Commandants oppressifs de Gilead. Pour savoir si elle réussira à renverser le gouvernement de Gilead et à libérer les Handmaids, il faudra suivre la première diffusion en trois parties de la saison 6 le 8 avril 2025 sur Hulu.