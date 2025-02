La dernière saison de The Handmaid’s Tale est prête

La série télévisée The Handmaid’s Tale va se terminer d'ici les prochains mois avec une sixième et dernière saison.

Tl;dr La sixième et dernière saison de The Handmaid’s Tale a terminé sa production.

Elisabeth Moss a réalisé plusieurs épisodes de la saison, dont le premier et le dernier.

Une série dérivée basée sur le roman The Testament de Margaret Atwood est en développement.

La fin de The Handmaid’s Tale

La production de la sixième et ultime saison de The Handmaid’s Tale a officiellement pris fin. O-T Fagbenle, l’une des stars de la série, a partagé l’annonce sur Instagram avec plusieurs photos en noir et blanc des acteurs passant du temps ensemble, soulignant les liens tissés pendant le tournage.

Un avenir prometteur

Au-delà de son rôle d’actrice, Elisabeth Moss a continué à jouer un rôle important en coulisses, ayant réalisé plusieurs épisodes de cette saison 6, y compris le premier et le dernier épisode. Elle a fait monter l’anticipation pour la saison à venir en promettant qu’elle a été réalisée « pour les personnes qui sont restées avec nous », faisant référence à la base de fans fidèles de l’émission.

Une transition douce-amère

La fin de The Handmaid’s Tale sera un moment doux-amer pour les fans, mais la saison 6 ne marque pas la fin des histoires issues de cet univers. Une série dérivée basée sur le roman The Testament de Margaret Atwood est en cours de développement par Hulu. La date de début de production de cette nouvelle série demeure inconnue.

En attendant, les fans peuvent s’attendre à une sortie de la saison 6 au printemps 2025. Si l’on suit l’exemple de la saison 4, qui a été filmée en février 2021 avant sa première en avril, nous devrions avoir plus de détails bientôt. Le printemps approche à grands pas, ce qui signifie que Hulu devra lancer sa campagne promotionnelle sous peu, préparant ainsi le terrain pour le dernier acte de la série avec des bandes-annonces et plus encore.