Une nouvelle voix pour Franky dans One Piece

Un changement de voix pour Franky dans One Piece

Les fans de One Piece ont récemment dû faire face à un changement majeur. Après plus de deux décennies à prêter sa voix à des personnages emblématiques comme Franky, Bon Clay et Jango, Kazuki Yao a annoncé qu’il quittait le Sunny et son rôle de charpentier cyborg des Chapeaux de Paille. Cette nouvelle a suscité une grande déception parmi les fans.

Subaru Kimura, la nouvelle voix de Franky

Heureusement, la Jump Festa 2025 a su rendre un hommage mérité à Kazuki Yao en lui offrant un adieu épique. Par la même occasion, le festival a révélé la nouvelle voix de Franky : Subaru Kimura. Les fans pourront découvrir Kimura dans le rôle de Franky dès la reprise de l’arc Egghead de One Piece en avril 2025. Subaru Kimura s’est déjà distingué dans le doublage de personnages d’anime, notamment Aoi Todo dans Jujutsu Kaisen, Satori Tendo dans Haikyuu et le jeune Buggy dans One Piece.

Une transition respectueuse entre les deux comédiens

Depuis son apparition en tant que Jango dès l’épisode 9 et jusqu’à son rôle de Bon Clay à partir de l’épisode 78, Kazuki Yao a su marquer les esprits. En effet, son interprétation de Franky à partir de 2005 a rendu sa voix quasiment indissociable du personnage. Par conséquent, Subaru Kimura a la lourde tâche de succéder à Yao, d’autant plus que le créateur de Franky, Oda, avait imaginé le personnage spécifiquement pour la voix de Yao.

Malgré la pression, Subaru Kimura semble très enthousiaste à l’idée de reprendre le rôle. Il reste à voir s’il parviendra à reproduire les manières de Franky avec le même charme que Yao. Néanmoins, un moment touchant a été partagé sur la scène de l’édition 2025 de la Jump Festa, où Yao a enseigné à Subaru comment dire la pose et le slogan emblématiques de Franky. Il semblerait que Subaru s’y adapte rapidement. En somme, le rôle de Franky dans l’anime a finalement trouvé preneur et il y a fort à parier que les fans s’habitueront bientôt à ce changement.