Une nouvelle version de Roblox transforme l’expérience sur Chromebook

Les joueurs sur Chromebook vont voir leur expérience Roblox s'améliorer considérablement grâce à des optimisations techniques visant à rendre le jeu plus rapide et plus fluide.

Tl;dr Roblox lance une version optimisée pour les Chromebooks, avec des performances jusqu’à deux fois plus rapides.

Les taux de rafraîchissement et les temps de chargement des jeux populaires comme Adopt Me! et Brookhaven RP seront considérablement améliorés.

Les joueurs de Chromebook recevront du contenu exclusif, comme un jetpack spécial et un objet dans Bloxburg.

Des performances doublées sur Chromebook

Roblox déploie une version spécifique aux Chromebooks équipés de processeurs x86. Cette mise à jour promet des performances jusqu’à deux fois plus rapides, améliorant la fluidité du jeu. Selon un article de blog de ChromeOS, les joueurs bénéficieront d’une expérience optimisée sur leurs jeux et modes préférés. L’objectif est d’offrir une jouabilité plus fluide, des chargements accélérés et une meilleure stabilité.

Une expérience de jeu plus fluide

Les jeux populaires comme Adopt Me! et Brookhaven RP devraient voir leurs taux de rafraîchissement augmenter de 99% et 67% respectivement. Bien que les chiffres précis ne soient pas dévoilés, certains appareils gagneraient plus de 15 images par seconde. Ces améliorations varieront selon les modèles de Chromebook, mais elles permettront aux joueurs de profiter d’une expérience plus réactive.

Des temps de chargement réduits

Outre l’amélioration du nombre d’images par seconde, les temps de chargement des jeux seront considérablement réduits. Adopt Me! et Brookhaven RP devraient se charger 54% et 55% plus vite. Toutefois, le blog ne précise pas le gain exact en secondes. Cela signifie moins d’attente et plus de temps de jeu, rendant l’expérience sur Chromebook plus agréable.

Du contenu exclusif pour les joueurs

En plus des améliorations techniques, Roblox propose du contenu exclusif aux utilisateurs de Chromebook. Les joueurs recevront un jetpack spécial pour leur avatar et un objet inédit dans le jeu Bloxburg. De plus, les créateurs de YouTube Shorts pourront essayer un effet spécial qui ajoute une tête à thème Roblox à leurs vidéos. Cette initiative vise à renforcer l’engagement des joueurs et la personnalisation de leur expérience.