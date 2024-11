Roblox renforce les contrôles parentaux et limite les messages privés pour les moins de 13 ans

Les parents ont désormais la possibilité de surveiller l'utilisation des appareils électroniques par leurs enfants depuis leurs propres appareils.

Tl;dr Roblox renforce les restrictions et les contrôles parentaux.

Les enfants de moins de 13 ans ne pourront plus envoyer de messages privés.

Les parents pourront surveiller l’utilisation de Roblox par leurs enfants.

Des mesures pour une expérience de jeu plus sûre

Face aux inquiétudes croissantes concernant la sécurité des enfants sur les plateformes en ligne, Roblox apporte des modifications substantielles à ses paramètres de sécurité. Cette décision intervient après des rapports critiques sur les pratiques de sécurité de la société.

Restrictions accrues pour les jeunes utilisateurs

Dans un effort pour protéger ses utilisateurs les plus jeunes, Roblox prévoit de limiter drastiquement leur capacité à interagir avec d’autres utilisateurs. Les enfants de moins de 13 ans ne pourront plus échanger de messages privés avec d’autres utilisateurs en dehors des jeux ou expériences spécifiques. Ils pourront toutefois continuer à voir les messages diffusés publiquement au sein des jeux et des expériences, mais ils ne pourront pas envoyer de messages à d’autres utilisateurs sans l’autorisation parentale.

Ces nouvelles restrictions s’ajoutent à une mise à jour précédente dans laquelle Roblox a interdit aux enfants de moins de 13 ans d’accéder à certains types d’expériences, y compris les expériences non évaluées, ainsi que les « Social Hangouts » et les « Free-form User Creation experiences ».

Meilleure surveillance parentale

Roblox facilite également la tâche des parents en matière de contrôle parental. Grâce à ces changements, certains d’entre eux ayant été précédemment détaillés par Bloomberg, les parents pourront surveiller l’utilisation de Roblox par leurs enfants et ajuster les paramètres à partir de leurs propres appareils. Auparavant, les fonctionnalités de contrôle parental de Roblox nécessitaient que les parents apportent des ajustements sur l’appareil de leur enfant. Désormais, les parents seront en mesure de recevoir des notifications lorsque leurs enfants souhaitent obtenir l’approbation pour des actions spécifiques, comme rejoindre une expérience ayant un niveau de maturité plus élevé. Ils pourront également garder un œil sur le temps d’écran de leurs enfants et fixer des limites quotidiennes, après lesquelles l’application deviendra inaccessible.

Des efforts pour améliorer la sécurité

Ces changements font partie des efforts continus de Roblox pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité sur sa plateforme. Plus tôt cette année, un rapport de Bloomberg Businessweek avait mis en lumière ce qu’il a décrit comme le « problème de pédophilie » de Roblox, notant que « depuis 2018, la police aux États-Unis a arrêté au moins deux douzaines de personnes accusées d’avoir enlevé ou abusé de victimes qu’elles avaient rencontrées ou apprivoisées sur Roblox ». Hindenburg Research, une entreprise connue pour ses ventes à découvert, a également récemment publié un rapport dans lequel elle accuse Roblox de ne pas protéger les enfants contre les prédateurs.