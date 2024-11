Les nouvelles politiques de sécurité pour la protection des enfants sur Roblox

Roblox a récemment introduit de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité des jeunes utilisateurs, suite aux critiques concernant la protection des enfants sur la plateforme.

Tl;dr Roblox applique de nouvelles politiques de sécurité pour protéger les jeunes utilisateurs.

Les utilisateurs de moins de 13 ans verront leur accès à certains contenus restreint.

Roblox a connu des problèmes de sécurité concernant les jeunes utilisateurs par le passé.

Des jeux clairement classés pour les moins de 13 ans

À partir du 3 décembre 2024, les créateurs sur Roblox devront spécifier si leurs jeux sont adaptés aux enfants de moins de 13 ans. Les jeux sans classification seront automatiquement bloqués pour les utilisateurs de 12 ans et moins. Cette politique de Roblox vise à garantir que les plus jeunes ne soient pas exposés à des contenus non adaptés à leur âge, offrant une meilleure sécurité en fonction de la sensibilité de chaque jeu.

Une limitation des espaces de discussion

Les « social hangouts », ou espaces de rencontre virtuelle, seront désormais inaccessibles aux utilisateurs de moins de 13 ans dès le 18 novembre 2024. Ces zones de discussion, permettant aux joueurs de communiquer sans filtrage en direct, seront restreintes pour minimiser le risque d’interactions inappropriées. Cette interdiction concerne les jeux dont le but principal est de favoriser les discussions entre les joueurs sous leur véritable identité, plutôt qu’en tant que personnages de fiction, limitant ainsi les risques de contacts non surveillés.

Un contrôle renforcé des créations graphiques

Les jeunes utilisateurs de Roblox ne pourront plus utiliser des outils de création libre en 2D sans modération préalable. Les jeux permettant des créations graphiques en direct pourraient autrement être utilisés pour diffuser des messages offensants, ou des images non conformes. En imposant une modération obligatoire, Roblox s’assure que les jeunes joueurs n’ont pas accès à du contenu inapproprié, créant un environnement plus sûr.

L’engagement de Roblox pour la sécurité des jeunes utilisateurs

Malgré la mise en place rapide de ces nouvelles règles, Roblox prévoit une phase d’adaptation pour les développeurs, avec une application stricte des restrictions prévue pour 2025. La société indique avoir déjà introduit plus de 30 améliorations de sécurité cette année et promet de poursuivre dans cette voie. Face aux critiques croissantes, Roblox continue d’affirmer son engagement à renforcer un environnement sécurisé pour ses jeunes utilisateurs et à améliorer en continu ses politiques de modération.