Une faille potentiellement catastrophique présente depuis des décennies découverte dans les puces AMD

Des chercheurs en sécurité ont découvert une vulnérabilité dans les processeurs AMD persistante depuis des décennies, selon une enquête menée par Wired. Cette faille de sécurité, loin d’être ordinaire, a été localisée dans le firmware des puces, ce qui pourrait permettre à un logiciel malveillant d’infecter profondément la mémoire de l’ordinateur.

Les chercheurs de la société de sécurité IOActive, qui ont dévoilé cette faiblesse, nomment cette vulnérabilité associée à AMD comme étant une faille « Sinkclose« . Celle-ci donne potentiellement aux pirates la possibilité d’exécuter leur propre code dans le mode le plus privilégié d’un processeur AMD, le Mode de Gestion du Système. Il s’agit habituellement d’une portion protégée du firmware. La vulnérabilité remonte à au moins 2006 et affecte presque tous les processeurs AMD.

