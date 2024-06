Une date officielle pour le Nintendo Direct de l’été

Les jeux Nintendo Switch à venir durant la deuxième moitié de 2024 seront à découvrir dans le Nintendo Direct de l'été.

La nouvelle édition du Nintendo Direct, ces événements sporadiques qui dévoilent les nouveaux jeux de l’éditeur japonais Nintendo lors de livestreams riches en bandes-annonces et autres annonces, a enfin sa date officielle. Ces rendez-vous sont généralement espacés de manière irrégulière et annoncés abruptement, faisant de chaque Nintendo Direct une surprise potentiellement importante.

Join us for a #NintendoDirect livestream focused on #NintendoSwitch games coming in the second half of 2024! There will be no mention of the Nintendo Switch successor during this presentation.

📅 June 18

🕓 7:00 AM PT

⏳ Roughly 40 minutes

Watch it here: https://t.co/rYjTHHpayb pic.twitter.com/uAs6JYu31A

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 17, 2024