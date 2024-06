Une actrice lesbienne savoure son rôle d’homophobe dans la série The Boys

Dans The Boys, Valorie Curry donne vie à Firecracker, un personnage aux capacités destructrices et à l'esprit indomptable. Avec son tempérament explosif, elle est prête à bousculer l'équilibre déjà fragile des forces en présence.

Valorie Curry, une interprète engagée

Actrice reconnue de la série The Boys, Valorie Curry a récemment partagé ses motivations pour interpréter le personnage de Firecracker. Ouvertement lesbienne, elle incarne un personnage aux convictions homophobes et ultra-conservatrices. Ce rôle est pour elle un moyen de tourner en dérision les préjugés de Firecracker en tant que membre de la communauté LGBTQ+.

Firecracker : un personnage controversé

Firecracker, introduite dans la saison 4 de The Boys, se distingue par ses opinions préjudiciables et son influence néfaste. Malgré des pouvoirs limités, elle s’avère être une menace redoutable. En effet, ses actions offensives et nuisibles, couplées à ses discours haineux, incitent à la violence et créent des tensions au sein de la société.

Le rôle de Firecracker dans la saison 4

Firecracker utilise sa plateforme pour diffuser des mensonges et inciter ses adeptes à la violence. Elle a semé le chaos en révélant l’avortement de Starlight et en propageant une rumeur selon laquelle des enfants seraient victimes de trafic dans l’organisme à but non lucratif Starlight House. “C’est une clé pour provoquer la violence et le préjugé qui entraînent une tension et un chaos généralisés”, explique Sister Sage à Homelander.

En outre, Firecracker a une rancune personnelle contre Starlight, qu’elle utilise pour justifier sa haine. Le personnage de Valorie Curry est clairement présenté comme un antagoniste et ses points de vue dans la saison 4 de The Boys sont dépeints comme immoraux.

The Boys : une série décalée

The Boys est une série de super-héros à l’humour noir, créée par Eric Kripke. Située dans un monde où les super-héros sont vénérés comme des célébrités et des dieux, la série suit une bande de justiciers menée par Billy Butcher, déterminé à démasquer ces “héros” surpuissants.