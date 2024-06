Uncharted 2 pourrait aisément battre un record majeur de Tom Holland

Le retour de Tom Holland dans le rôle emblématique de Nathan Drake pour la suite d'Uncharted au cinéma promet de raviver la flamme d'une franchise qui a marqué l'histoire du jeu vidéo.

Tl;dr Tom Holland devrait revenir dans Uncharted 2.

Le premier film de Sony a généré plus de 400 millions de dollars au box office.

Uncharted 2 pourrait être le film non-MCU le plus rentable de Tom Holland.

Tom Holland pourrait diversifier sa carrière avec une deuxième franchise majeure.

Tom Holland et Uncharted 2 : une nouvelle aventure à l’horizon

L’acteur britannique Tom Holland pourrait bien s’apprêter à franchir une nouvelle étape majeure dans sa carrière. Avec Uncharted 2, actuellement en développement chez Sony, il pourrait ajouter à son palmarès une autre franchise à succès après Spider-Man.

Une success story malgré les difficultés

Malgré les problèmes rencontrés par le premier film Uncharted, la franchise de Sony a su trouver son public et s’imposer comme un succès commercial important pour Tom Holland. Avec une suite en préparation, le retour de l’acteur pourrait permettre à la franchise de continuer à s’épanouir et de lui offrir un autre film à succès en dehors de l’univers Marvel.

Uncharted 2 : une opportunité en or pour Tom Holland

Si Tom Holland revient pour Uncharted 2, il pourrait s’agir de son film le plus rentable à ce jour. Le premier film détient déjà ce record, ayant rapporté 407 millions de dollars pour un budget de 120 millions de dollars. Un chiffre impressionnant compte tenu des critiques et de sa sortie en pleine pandémie de COVID-19.

Par ailleurs, Uncharted 2 représente pour Tom Holland la meilleure chance de mener une franchise hors MCU. Ses autres films, tels que The Devil All The Time et Cherry, bien qu’ils démontrent sa versatilité en tant qu’acteur, ne sont pas susceptibles de devenir des franchises.