Un retour de Penny dans le spin-off de The Big Bang Theory ?

Le spin-off de The Big Bang Theory pourrait permettre à Kaley Cuoco de reprendre son rôle de Penny.

Tl;dr Un nouveau spin-off de The Big Bang Theory est en préparation.

Kaley Cuoco ne dit pas non à un retour.

Le spin-off se concentrera sur des personnages secondaires de la série originale.

Un nouveau spin-off de The Big Bang Theory en préparation

The Big Bang Theory, la célèbre série télévisée, prépare une nouvelle extension de son univers. Ce projet, longtemps en gestation, a récemment révélé de nouveaux détails. Il se trouve que le spin-off de The Big Bang Theory verra le retour de Stuart Bloom, ainsi que de sa petite amie Denise et du géologue du Caltech, Bert.

Kaley Cuoco, ouverte à l’idée de reprendre son rôle

Dans une récente interview avec People, Kaley Cuoco a évoqué la possibilité de reprendre son rôle de Penny. Sans surprise, l’actrice s’est dite ouverte à retourner dans la franchise The Big Bang Theory via le spin-off, affirmant qu’elle saisirait l’opportunité si elle était invitée. « J’ai passé 12 ans à jouer ce rôle et il a vraiment lancé ma carrière. Je dois beaucoup à ce personnage, à cette émission, au créateur Chuck Lorre. Ce furent certaines des meilleures années de ma vie et j’ai eu énormément de plaisir. Je reprendrais absolument ce rôle. À 100%. J’aime ce personnage et je l’aimerai toujours« , a-t-elle déclaré.

Les avantages d’un retour de Penny

Le retour de Kaley Cuoco dans son rôle de Penny pourrait apporter un intérêt supplémentaire à la nouvelle comédie de Lorre, surtout qu’elle sera diffusée en streaming. De plus, cela pourrait donner des nouvelles du gang de Pasadena. L’apparition de Penny, l’un des personnages les plus populaires de The Big Bang Theory, serait un atout majeur.