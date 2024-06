Un reboot de la série policière Einstein est commandé par CBS

La série policière Einstein prépare son retour sur CBS avec un reboot.

Tl;dr CBS va relancer la série policière Einstein.

Einstein est une adaptation d’une série allemande.

La série originale a été diffusée de 2017 à 2019 en Allemagne.

Les créateurs de Monk, Zisk et Breckman, sont en charge du reboot de la série Einstein.

Einstein, un retour sur CBS

La célèbre chaîne américaine CBS, connue pour ses séries à grand succès telles que Blue Bloods, Fire Country et NCIS, annonce la résurrection de la série policière Einstein. Cette nouvelle aventure dans le domaine des séries policières est une adaptation d’une série allemande du même nom, qui a connu un certain succès dans son pays d’origine.

CBS Is Taking 3rd Stab at #Einstein Series Based on Germany’s Genius/Cop Drama https://t.co/KaDtzcbkVv — TVLine.com (@TVLine) June 25, 2024

Un concept original

La série Einstein suit les aventures du petit-fils d’Albert Einstein, doté d’un esprit génial mais sans direction précise dans la vie. Après une carrière en tant que professeur, il se retrouve en difficulté avec la loi et aide finalement la police à résoudre des crimes. Le développement de cette version américaine est assuré par Andy Breckman et Randy Zisk, connus pour leur travail sur la série Monk.

Un parcours semé d’embûches

La série originale Einstein, diffusée en Allemagne de 2017 à 2019, a compté trois saisons pour un total de 32 épisodes. Zisk et Breckman ont manifesté leur intérêt pour la série dès ses débuts et ont commencé à travailler sur une version américaine en 2019. Malheureusement, leur projet n’a jamais abouti, probablement à cause des restrictions liées à la COVID-19.

Une relance prometteuse

Cependant, l’adaptation d’Einstein ne s’est pas arrêtée là. Inspirés par le tragique meurtre de George Floyd, les créateurs ont envisagé une version alternée de la série en 2020, offrant une nouvelle perspective sur la police. Cette version aurait également inversé les genres par rapport aux rôles originaux. Aujourd’hui, Zisk et Breckman font leur retour sur le projet après plusieurs années d’interruption, promettant une relance plus fluide de la série.