Un réalisateur historique de Harry Potter s’interroge face aux photos du casting HBO

La publication des premières photos de casting de la série Harry Potter par HBO a suscité des réactions contrastées, dont celle d’un réalisateur ayant travaillé sur les films originaux, qui s’est publiquement interrogé sur l’intérêt de ce nouveau projet télévisé.

Tl;dr Chris Columbus critique le reboot « Harry Potter » sur HBO.

Il reste fier de ses films, mais ne reviendra pas.

La série suscite déjà polémiques et interrogations.

Un regard sceptique sur le retour de « Harry Potter »

Quiconque suit l’actualité du divertissement n’a pu échapper à l’annonce du reboot de la saga « Harry Potter » par HBO. Et parmi les voix qui s’élèvent, celle de Chris Columbus, réalisateur historique des deux premiers volets, pèse lourd. S’il ne cache pas une certaine fierté pour son travail passé, il n’hésite pas à exprimer ouvertement ses doutes quant à la pertinence de cette nouvelle adaptation télévisuelle.

Lors de son passage remarqué dans le podcast « The Rest Is Entertainment » animé par Richard Osman et Marina Hyde, Columbus a réagi avec franchise à la découverte des premières photos de tournage : on y voit le jeune acteur Dominic McLaughlin, successeur de Daniel Radcliffe, et un nouveau Hagrid, incarné par Nick Frost. Ce qui frappe immédiatement le cinéaste ? La reproduction quasi identique du costume emblématique conçu pour Hagrid lors du premier film. « C’est exactement le costume qu’on avait imaginé… mais alors, quel est l’intérêt ? Je m’attendais à plus de différences. » Un constat mi-amusé, mi-lucide, qui traduit une forme de lassitude devant ce qu’il perçoit comme un simple mimétisme.

Entre attachement et distance assumée

Pourtant, tout en affichant ce recul critique, Columbus n’oublie pas d’exprimer sa reconnaissance face à l’héritage laissé. Il se dit même flatté de voir son travail repris quasiment à l’identique. Mais l’idée d’un retour derrière la caméra pour revisiter Poudlard ? Elle ne semble plus lui effleurer l’esprit : « J’ai fait ma version, je suis fier des trois films auxquels j’ai contribué, il est temps pour moi d’avancer. »

Cette position s’éclaire davantage lorsqu’il évoque les défis qui attendent la nouvelle équipe créative menée par Francesca Gardiner, épaulée par le réalisateur primé de « Succession », Mark Mylod. Si Columbus confie une pointe d’enthousiasme – voire une légère envie concernant les dix heures accordées au premier tome – il préfère aujourd’hui explorer d’autres horizons. Il souligne également son choix volontaire de s’éloigner des franchises.

Lourdeur des polémiques autour du projet HBO

Impossible toutefois d’aborder ce nouveau projet sans évoquer les remous qu’il suscite déjà. Depuis sa révélation, la série attire critiques et scepticismes : certains jugent le délai trop court depuis la dernière adaptation cinématographique – achevée en 2011 – tandis que la participation active de J.K. Rowling, désormais controversée pour ses prises de position sur les questions transgenres, complique encore davantage l’accueil réservé au projet.

Au cœur du débat se pose alors une question que beaucoup partagent avec Columbus : pourquoi relancer si vite une œuvre déjà culte ? D’autant que plusieurs anciens acteurs phares – dont Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint – ont publiquement pris leurs distances avec l’autrice depuis ses déclarations polémiques.

Poursuivre ou tourner la page ?

Face à cette effervescence mêlant nostalgie et malaise, Chris Columbus résume peut-être l’état d’esprit ambiant : « C’est triste… On peut parfois séparer l’artiste de son œuvre. » Quant aux spectateurs indécis ou dubitatifs, ils peuvent toujours retrouver la saga originale diffusée sur HBO Max. Reste à savoir si ce reboot saura imposer sa propre magie ou s’il restera dans l’ombre éclatante du modèle initial.