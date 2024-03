Un personnage clé de La Roue du Temps aura une fin différente dans la série télévisée

Un personnage clé de "La Roue du Temps" est assuré d'avoir une conclusion différente de celle décrite dans les livres. Quelle pourrait être cette nouvelle fin, selon vous ?

Tl;dr Un personnage de La Roue du Temps aura une fin différente dans la série TV par rapport aux livres.

Le personnage de Liandrin est mis en avant dans la série, contrairement aux livres où son histoire restait inachevée.

La série TV donne à Liandrin une histoire plus complexe et plus centrale, y compris un fils vieillissant.

La troisième saison pourrait révéler si Liandrin est prête à changer ou non.

Une fin différente pour un personnage clé de La Roue du Temps

Les fans de la série La Roue du Temps peuvent s’attendre à une intrigue passionnante et imprévisible pour l’un des personnages principaux, Liandrin. Contrairement aux livres de Robert Jordan, la série TV d’Amazon Prime Video a décidé de donner à ce personnage une fin bien distincte.

Le rôle de Liandrin dans les livres

Dans les livres, Liandrin est un membre rusé de la Black Ajah, qui opère en tant que Red Sister à la White Tower. Elle tente par tous les moyens de s’opposer au Dragon Reborn, allant jusqu’à vendre Elayne, Nynaeve et Elayne à Seanchan dans La Grande Quête. Elle est un antagoniste récurrent, mais curieusement, son histoire reste inachevée.

Une nouvelle direction pour Liandrin dans la série

Dans la série, Liandrin a un rôle plus important. Elle est non seulement un membre clé de l’intrigue, mais elle reprend également des parties de l’histoire d’Elaida. En plus d’aider les Forsaken, Liandrin est montrée participant à la politique de la White Tower. La série lui donne même un fils vieillissant, un élément absent des livres. Ces développements suggèrent qu’elle ne sera pas écartée brusquement de l’histoire.

Changements à venir dans la saison 2

La série a déjà commencé à modifier l’histoire de Liandrin. Elle n’est plus seulement une servante de Lady Suroth, mais elle pourrait faire des choix différents grâce à son interaction avec Lanfear. De plus, il existe une petite lueur d’espoir pour une possible rédemption de Liandrin, grâce aux efforts de la série pour la rendre plus humaine.