La Roue du Temps : Ces personnages des livres qui ne réapparaîtront probablement pas après la saison 2

Il semble que sept personnages du livre ne feront pas leur apparition dans la deuxième saison de la série "La Roue du Temps" sur Prime Video. Quels autres changements pourraient-ils faire par rapport au livre ?

Tl;dr Sept personnages du livre ne figurent pas dans la saison 2 de “La Roue du Temps”.

La saison 3 devrait se concentrer sur le quatrième roman de la série.

Des personnages importants comme Hurin et Aginor risquent de ne pas apparaître à l’écran.

La structure de la série rend peu probable l’apparition de certains personnages dans les saisons futures.

Un casting en constante évolution

Le pari d’adapter la série de 14 romans de Robert Jordan, La Roue du Temps, pour Prime Video n’a pas été sans défis. Les créateurs du show ont cependant fait de leur mieux pour intégrer le plus grand nombre possible des milliers de personnages du livre. Après la conclusion de la deuxième saison, on peut commencer à voir où le show va mener les personnages principaux et quels seront les grands arcs narratifs issus des livres qui seront inclus dans la série télévisée.

Des choix difficiles

La troisième saison de La Roue du Temps devrait se concentrer sur le quatrième roman de la série de Jordan, The Shadow Rising. Cela donne une idée des points d’intrigue potentiels et des nouveaux personnages qui pourraient être introduits dans cette saison. Cependant, cela permet aussi de prédire quels personnages, jusqu’ici omis, ne risquent pas d’apparaître dans le futur de la série. Sur la base de l’histoire attendue dans la troisième saison et des événements de la deuxième saison, il semble maintenant peu probable que sept personnages des livres soient inclus dans la continuité de la série.

Des absences notables

Des personnages comme Hurin, le Flaireur de Shienar, et Aginor, membre de la Forsaken, jouent des rôles importants dans les livres, mais leur absence de la série laisse croire qu’ils ne seront probablement pas introduits dans les saisons à venir. De même, d’autres personnages comme Balthamel, Ragan ou Basel Gill, bien qu’ayant des rôles plus mineurs dans les livres, semblent également exclus de la série télévisée.