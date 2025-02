Un nouveau personnage mystère au casting de la série télé Marvel Vision

La série télévisée Vision de Marvel accueille un nouveau personnage mystère au sein de sa distribution, ajoutant une nouvelle couche d'intrigue à l'histoire déjà palpitante.

Tl;dr Ruaridh Mollica rejoint le casting de la série Disney+ Vision.

Le rôle de Mollica reste secret, peut-être un personnage original ou un alias.

La série est attendue pour 2026 sur Disney+.

Un nouveau visage pour la série Marvel Vision

La série Marvel Vision, attendue sur Disney+ en 2026, accueille un nouvel acteur à son bord. Il s’agit de Ruaridh Mollica, acteur récemment remarqué dans la série HBO The Franchise qui parodie la création de films de super-héros.

Un rôle sous haute confidentialité

Le rôle que Mollica tiendra dans la série reste pour l’instant un mystère. Selon les informations, il incarnerait un personnage nommé Tucker, mais il n’est pas encore établi s’il s’agit d’un rôle original ou d’un pseudonyme destiné à dissimuler la véritable identité du personnage au sein de l’univers cinématographique Marvel.

Une distribution de stars pour Vision

La série, produite par Kevin Feige, compte dans la distribution plusieurs stars : Paul Bettany dans le rôle du super-héros Vision, transformé en synthézoïde par une intelligence artificielle, James Spader en tant que le méchant Ultron de Avengers: Age of Ultron, Faran Tahir dans le rôle de Raza du film Iron Man de 2008, et Todd Stashwick (Star Trek: Picard) dans un rôle non spécifié.

Une intrigue top secrète

L’intrigue de la série reste confidentielle, derrière un pare-feu. Toutefois, on sait que la série WandaVision de 2021 a vu S.W.O.R.D. (Sentient Weapon Observation and Response Division) réassembler le super-héros androïde Vision après sa mort aux mains de Thanos dans Avengers: Infinity War de 2018. Le titre de travail de la série est Vision Quest, du nom de l’histoire du même nom des West Coast Avengers où l’organisation de surveillance nommée Vigilance a démonté Vision et effacé sa mémoire après qu’il ait accédé à presque tous les systèmes informatiques sur Terre.