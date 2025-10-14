Un nouveau Joker inédit annoncé dans la série Batman de Prime, un an après un méchant féminisé

Un an après avoir surpris les fans en revisitant le genre d’un de ses antagonistes, la série Batman saluée par la critique sur Prime s’apprête à introduire une version du Joker qui s’annonce particulièrement novatrice.

Le Joker : une figure sans cesse réinventée

Depuis plusieurs décennies, chaque nouvelle incarnation de Batman entraîne immanquablement la même question chez les fans : quelle forme prendra cette fois le légendaire Joker ? Il suffit de remonter au succès du film de Tim Burton en 1989, avec un Jack Nicholson inoubliable, puis au tournant opéré par Mark Hamill dans la série animée des années 90 pour saisir à quel point chaque interprétation façonne l’imaginaire collectif. Plus récemment, la version glaçante portée par Joaquin Phoenix, sous la houlette de Todd Phillips, a confirmé que le personnage n’a rien perdu de sa capacité à fasciner – ou diviser.

Batman: Caped Crusader, laboratoire d’idées pour Gotham

Pendant que les projecteurs restent braqués sur la suite très attendue de The Batman Part II, un autre projet, plus discret mais tout aussi ambitieux, poursuit sa route sur Prime Video. Il s’agit de la série animée Batman: Caped Crusader. Sous la direction de l’incontournable Bruce Timm, déjà architecte du mythique dessin animé des années 90, ce show multiplie les audaces : une version féminine du Pingouin, une nouvelle Harley Quinn… et désormais, un Joker inédit en préparation.

Nouveaux codes, vieilles racines : la promesse d’une réinterprétation

À l’issue de la première saison, quelques indices disséminés laissaient présager l’arrivée prochaine du « clown prince du crime ». Co-showrunner, James Tucker a récemment précisé ses intentions : cette itération ne ressemblera pas à celles incarnées par Nicholson ou Hamill. Pour certains spectateurs – notamment ceux qui ont grandi avec ces figures –, le choc pourrait être total. Mais Tucker insiste : « Pensez à un Joker bien différent si vos repères sont Nicholson ou Hamill. Les lecteurs aguerris des comics reconnaîtront cependant certaines inspirations plus anciennes ».

L’héritage mouvant d’un méchant iconique

Dans l’histoire des bandes dessinées DC, le profil du Joker n’a cessé d’évoluer au gré des époques et des créateurs. Quelques faits marquants méritent d’être rappelés :

D’abord tueur sadique dans les années 40.

Puis farceur extravagant sous les traits de César Romero.

Sinueuse alternance entre humour noir et terreur pure.

Rien d’étonnant alors à ce que la tonalité résolument « noir » promise par Caped Crusader semble vouloir renouer avec un Joker plus dangereux, moins burlesque. On se souvient que même si certaines réinventions (comme celle de la série animée The Batman en 2004) ont déstabilisé le public sur le moment, elles ont parfois fini par s’imposer avec le temps.

Chaque génération aura son propre Joker – et il semblerait que celle-ci ne dérogera pas à la règle.