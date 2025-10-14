Pourquoi Amazon Prime Video a annulé Countdown avec Jensen Ackles ?

Annulée après une seule saison, la série télévisée Countdown n’a pas su transformer son succès américain en phénomène mondial.

Tl;dr Portée par Jensen Ackles et une ambiance d’action rétro, Countdown a séduit une partie du public américain dès sa sortie estivale sur Prime Video.

Malgré des audiences honorables aux États-Unis, la série n’a pas trouvé le même écho à l’international, précipitant son annulation.

Les critiques mitigées et une fin ouverte frustrante laissent un goût d’inachevé aux fans et au casting.

Succès en demi-teinte pour Countdown

L’été 2025 avait pourtant bien commencé pour les amateurs de thrillers sur Amazon Prime Video. La nouvelle série portée par Jensen Ackles, intitulée Countdown, a immédiatement captivé une partie du public américain grâce à son ambiance d’action rétro et son scénario efficace. Créée par Derek Haas, déjà connu pour Chicago Fire, la série mettait en scène un ancien Ranger de l’armée devenu enquêteur au LAPD, plongé dans une enquête à tiroirs mêlant plusieurs agences gouvernementales autour d’un complot terroriste. Un vrai cocktail pensé pour séduire les nostalgiques des grands films d’action, comme l’affirmait Jensen Ackles lui-même : « C’était tout ce que j’aimais dans le divertissement, un vrai retour aux sources avec de l’action, des personnages mordants, et ce suspense haletant : vont-ils s’en sortir ? Vont-ils attraper les méchants ? »

Des audiences honorables mais une portée limitée

Au fil des semaines, Countdown s’est maintenue dans le top 10 des séries aux États-Unis, selon FlixPatrol, occupant même la dixième place début octobre. Elle a figuré dans le classement Nielsen des meilleures séries originales en streaming – performance notable quand on connaît la concurrence sur le marché. Malgré ces chiffres encourageants côté américain, l’engouement n’a visiblement pas été aussi marqué à l’échelle mondiale. Selon certaines sources relayées par Deadline, c’est le manque d’audience internationale qui aurait précipité la décision de la plateforme de streaming Amazon Prime Video. Pourtant, la série restait visible dans plusieurs classements étrangers, ce qui laisse planer un doute sur les critères exacts ayant mené à cette annulation.

Des critiques sévères et une fin frustrante pour les fans

Autre élément à charge : la réception critique. Sur Rotten Tomatoes, Countdown n’a récolté que 35 % d’avis positifs auprès des professionnels. Même une diffusion hebdomadaire – censée renforcer le bouche-à-oreille – n’aura pas suffi à redresser la barre. Pire encore pour les spectateurs fidèles : la série s’achève sur un cliffhanger dramatique mettant en danger le personnage d’Amber, incarnée par Jessica Camacho, sans que la suite ne soit jamais révélée.

L’amertume du casting et du créateur face à l’annulation

Pour Jensen Ackles, cette décision a laissé un goût amer. Sur Instagram, il a remercié ses partenaires et salué l’opportunité offerte par Amazon, tout en confiant sa déception : « C’est parfois hors de notre contrôle… c’est ainsi que fonctionne ce métier ». Son parcours chez Amazon Prime Video reste néanmoins prometteur : après avoir brillé dans The Boys, il portera bientôt le spin-off Vought Rising et poursuit sa collaboration avec la plateforme via sa société Chaos Machine.

De son côté, Derek Haas a préféré répondre avec humour sur Bluesky : « Pssst… Oliveras a survécu ! ». Une pirouette qui ne suffit cependant pas à consoler ceux qui espéraient voir la suite des aventures de Meachum et son équipe. En somme, malgré des débuts prometteurs et un accueil chaleureux aux États-Unis, Countdown illustre la fragilité actuelle du modèle des plateformes : succès local ne rime plus nécessairement avec pérennité globale.