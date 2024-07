Un nouveau jeu effrayant « Famicom Detective Club » révélé dans le dernier teaser de Nintendo

C'est une première entrée fraîche dans la série de romans visuels depuis les années 80.

TL;DR Nintendo a publié un clip mystérieux pour un jeu inconnu.

Le jeu est un nouveau titre Famicom Detective Club.

Sortie prévue sur Switch le 29 août.

Nintendo crée la surprise avec un nouveau jeu énigmatique

Nintendo et son teaser mystérieux

Nintendo a déclenché une vague de spéculations la semaine dernière lorsqu’elle a diffusé un teaser énigmatique de 15 secondes pour un jeu non annoncé. La scène, plutôt inhabituelle pour la marque familiale, est dominée par une figure masquée par un sac en papier souriant. Une musique sinistre accompagne le plan tandis que la caméra s’attarde sur une main qui semble manquer un doigt.

Une révélation inattendue

Après une semaine d’attente, Nintendo a enfin révélé l’identité du jeu. À la surprise générale, il s’agit d’un nouveau titre de la série Famicom Detective Club. C’est la première nouvelle entrée dans la série de romans visuels depuis 35 ans. Les deux premiers jeux, The Missing Heir et la préquelle The Girl Who Stands Behind étaient initialement sortis sur la Famicom au Japon avant que des remakes ne soient proposés sur Switch en 2021.

Emio – The Smiling Man : Famicom Detective Club

Dans ce nouveau jeu, vous incarnez un assistant détective privé aidant la police à résoudre un mystérieux meurtre. La scène du crime ? Une victime dont la tête était recouverte d’un sac en papier avec un visage souriant dessiné dessus, rappelant une série d’homicides non résolus datant de 18 ans. Le joueur doit alors déterminer si cette mort est l’œuvre du meurtrier original ou celle d’un imitateur.

Yoshio Sakamoto, créateur du Famicom Detective Club et bien connu pour son travail sur la série Metroid, a déclaré que l’homme souriant, une légende urbaine inventée par l’équipe pour le jeu, est censé offrir aux filles en pleurs un sac en papier avec un visage souriant dessiné dessus. Un décor inquiétant qui ne manque pas d’ajouter une touche de mystère. Le public pourra découvrir ce nouvel opus le 29 août prochain sur Switch.